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Власти Минска оценили закраску муралов и срезание ленточек в 750 тыс. рублей

16.09.2020 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мингорисполком посетовал на то, что у него скоро закончатся деньги в бюджете из-за высоких расходов на ликвидацию последствий бесчинства протестующих. Особо высокую долю в этих расходах занимает ликвидация «несанкционированной» символики и адских муралов, которые агрессивно появляются по всему Минску.

В будний день городские власти тратят около 10 тысяч рублей на приведение Минска «в порядок» после массовых акций, а в выходные – в два-три раза больше.

Общая сумма ущерба городскому хозяйству с момента начала подобных мероприятий составила более 750 тысяч рублей, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Власти вынуждены тратить значительные средства на уборку территории, вывоз мусора и устранение несанкционированных надписей на фасадах. Ежедневно коммунальщикам приходится закрашивать около 100 кв. м надписей, рассказал Лебедь, при этом, случается, что фасад необходимо закрашивать полностью, в таком случае расход краски возрастает. Элементы инфраструктуры, такие как дорожные знаки, светофоры, не закрашиваются, их нужно заменять.

В день коммунальщики задействуют на работах более 1 тысячи сотрудников и свыше 80 единиц техники, надо понимать, на попытки срезать БЧБ флаги. Все эти силы приходится направлять на незапланированные работы, нагрузка на коммунальные службы выросла в 1,5 раза, людям приходится работать по ночам.

«В такой ситуации логично, что нарушителей привлекают к административной ответственности – они платят штрафы и возмещают ущерб», - резюмировал представитель Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком посетовал на то, что у него скоро закончатся деньги в бюджете из-за высоких расходов на ликвидацию последствий бесчинства протестующих. Особо...
 
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