Нацбанк Беларуси пытается сбить ставки на рублевую ликвидность

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси пытается сбить процентные ставки на рублевую ликвидность, которые теперь вместо инструмента сдерживания превратились индикатор финансовой и валютной нестабильности.

Сегодня, 16 сентября 2020 года, Нацбанка РБ провел очередной кредитный аукцион, предложив банкам ликвидность на срок 7 дней.

«На аукцион поступили 73 заявки от 13 банков со ставками от 7,75% до 20,00% годовых на общую сумму 2 123,50 млн. рублей. Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 1200,00 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 15,94% годовых, ставка отсечения составила 13,10% годовых», - сообщил регулятор.

Для сравнения: неделю назад Нацбанк также провел кредитный аукцион: На аукцион поступили 64 заявки от 14 банков со ставками от 7,75 % до 27,00 % годовых на общую сумму 2 196,40 млн. рублей. Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 1 029,40 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 23,49 % годовых, ставка отсечения составила 15,00 % годовых».

За минувшую неделю, спрос на рублевую ликвидность, которую Нацбанк РБ был вынужден зажать и продолжит зажимать еще минимум до 13 октября ради снижения спроса на иностранную валюту, ничуть не уменьшился. Практически, не изменился и объем предоставляемой в рамках аукцион ликвидности.

Изменились лишь процентные ставки в сторону снижения, что по замыслу должно убаюкать участников рынка «Наступает стабилизец...». Кроме того, снижение ставок необходимо для соответствующего снижения ставок по кредитам, без которых не может жить госсектор.

Вот только ситуация на рынке ничуть не улучшается. По-прежнему сохраняется высокий спрос на валюту, который из обменников мигрировал в интернет и онлайн-банкинг. Население продолжает выводить из банков валюту, и последние статданные о снижении срочных валютных депозитов в банках лишь ускорили этот вывод.

Как сообщал тг-канал «Эканомiка» (https://t.me/lukanomika), за первые две недели сентября население вывело из банков около $260 млн., а теперь вывод валют ускорился до $30 млн. в день.