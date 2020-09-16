|
Марию Колесникову обвинили в "причинении вреда нацбезопасности страны"
Источник материала: Партизан
Члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Она остается под стражей.
Санкцией уголовной статьи, по которой предъявлено обвинение Колесниковой, предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение
|
Свежие газеты
Архив (Разное)