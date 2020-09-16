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Марию Колесникову обвинили в "причинении вреда нацбезопасности страны"

16.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение

Марию Колесникову обвинили в "причинении вреда нацбезопасности страны"
Следственный комитет предъявил Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Она остается под стражей. 

Санкцией уголовной статьи, по которой предъявлено обвинение Колесниковой, предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
 
 
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Члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявлено обвинение
 
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