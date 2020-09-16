ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сивицкий: Отзыв Путиным силового резерва - плохая новость для Лукашенко

16.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кремль не будет удерживать Лукашенко у власти любыми средствами, заявил "Белорусскому партизану" директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Сивицкий: Отзыв Путиным силового резерва - плохая новость для Лукашенконовость для Лукашенко" title="Сивицкий: Отзыв Путиным силового резерва - плохая новость для Лукашенко" />
коллаж: yapolitic.ru
В конце августа Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал силовой резерв, который может быть отправлен в Беларусь при беспорядках.

После переговоров двух политиков в понедельник в Сочи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что возвращение российских силовиков к местам их постоянного размещения стало «важным результатом переговоров».

– Что означает эта новость? Неужели, несмотря на продолжающиеся в Беларуси массовые протесты, в Кремле решили, что угроза свержения Лукашенко исчезла?

– Историю с этим силовым резервом нужно интерпретировать в следующем контексте. В момент, когда Путин заявил о подготовке такого резерва на границе с Беларусью, на территории западного военного округа РФ проходили плановые учения военной полиции «Росгвардия».

Кремль просто воспользовался этими обстоятельствами, чтобы сделать жесткое заявление. Но адресатом этого заявления были прежде всего страны Запада. 

В этом сообщении Кремль пытался донести до своих западных партнеров установку о недопустимости какого-либо вмешательства в политический кризис в Беларуси.
И тогда же Путин провел две красные линии, переход которых активировал бы силовую опцию вмешательства.

Первая красная линия: явные свидетельства намерения Запада вмешаться в ситуацию в Беларуси. Условно назовем их «печеньки от Виктории Нуланд», как это было в Украине во время Революции достоинства.

Вторая красная линия: трансформация протестов из мирных в силовые. 

Мы видим, что с одной стороны Запад принял правила игры, которые ему навязала Россия. Это было видно по интенсивности коммуникаций между Москвой и западными столицами: Берлином, Парижем, Вашингтоном и даже Варшавой.

А с другой стороны общенациональный протест в Беларуси подтвердил свою зрелость, не превратившись в насильственный. 

По сути зафиксирована новая реальность, новое статус-кво, когда в Кремле Лукашенко рассматривается как главный источник политического кризиса в Беларуси – а не какое-то геополитическое вмешательство Запада.

Отзыв силового резерва – сигнал, свидетельствующий, что Кремль в целом пересматривает свою позицию по отношению к политическому кризису в Беларуси и персонально к Лукашенко.

Та поддержка, которую Кремль озвучил в Сочи (рефинансирование долгов на полтора миллиарда долларов), не является существенной. Этих денег хватит, условно говоря, месяца на два. 

А отзыв силового резерва говорит о том, что Кремль не собирается удерживать Лукашенко у власти любыми средствами. А наоборот – скорее готовится к организации контролируемого транзита власти от Лукашенко к новой оппозиции.

И судя по всему, этому вопросу была посвящена закрытая часть беседы Путина с Лукашенко в Сочи.
 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремль не будет удерживать Лукашенко у власти любыми средствами, заявил "Белорусскому партизану" директор Центра стратегических и внешнеполитических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко заявил, что внешние агрессоры десять лет готовились к атаке на Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика