Сивицкий: Отзыв Путиным силового резерва - плохая новость для Лукашенко

В конце августа Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал силовой резерв, который может быть отправлен в Беларусь при беспорядках.





После переговоров двух политиков в понедельник в Сочи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что возвращение российских силовиков к местам их постоянного размещения стало «важным результатом переговоров».





– Что означает эта новость? Неужели, несмотря на продолжающиеся в Беларуси массовые протесты, в Кремле решили, что угроза свержения Лукашенко исчезла?





– Историю с этим силовым резервом нужно интерпретировать в следующем контексте. В момент, когда Путин заявил о подготовке такого резерва на границе с Беларусью, на территории западного военного округа РФ проходили плановые учения военной полиции «Росгвардия».





Кремль просто воспользовался этими обстоятельствами, чтобы сделать жесткое заявление. Но адресатом этого заявления были прежде всего страны Запада.





В этом сообщении Кремль пытался донести до своих западных партнеров установку о недопустимости какого-либо вмешательства в политический кризис в Беларуси.

И тогда же Путин провел две красные линии, переход которых активировал бы силовую опцию вмешательства.





Первая красная линия: явные свидетельства намерения Запада вмешаться в ситуацию в Беларуси. Условно назовем их «печеньки от Виктории Нуланд», как это было в Украине во время Революции достоинства.





Вторая красная линия: трансформация протестов из мирных в силовые.





Мы видим, что с одной стороны Запад принял правила игры, которые ему навязала Россия. Это было видно по интенсивности коммуникаций между Москвой и западными столицами: Берлином, Парижем, Вашингтоном и даже Варшавой.





А с другой стороны общенациональный протест в Беларуси подтвердил свою зрелость, не превратившись в насильственный.





По сути зафиксирована новая реальность, новое статус-кво, когда в Кремле Лукашенко рассматривается как главный источник политического кризиса в Беларуси – а не какое-то геополитическое вмешательство Запада.





Отзыв силового резерва – сигнал, свидетельствующий, что Кремль в целом пересматривает свою позицию по отношению к политическому кризису в Беларуси и персонально к Лукашенко.





Та поддержка, которую Кремль озвучил в Сочи (рефинансирование долгов на полтора миллиарда долларов), не является существенной. Этих денег хватит, условно говоря, месяца на два.





А отзыв силового резерва говорит о том, что Кремль не собирается удерживать Лукашенко у власти любыми средствами. А наоборот – скорее готовится к организации контролируемого транзита власти от Лукашенко к новой оппозиции.





И судя по всему, этому вопросу была посвящена закрытая часть беседы Путина с Лукашенко в Сочи.