Зачистка: Лукашенко потребовал перегистрации всех партий - это противоречит закону

"Мы же понимаем, что это не партии", — заявил он.

Стоит отметить, что процедура перерегистрации не предусмотрена законом "О политических партиях"





Но мы знаем, что в Беларуси уже давно царит правовой дефолт и ни один закон не работает либо работает только в пользу власти





Данное заявление, по всей видимости, связано с недавней резолюцией о прекращении насилия и проведении новых выборов, которую подписали даже провластные партии.





Второй причиной может быть так называемая "конституционная реформа". Как полагают некоторые аналитики, власти хотят исключить всеобзие выборы, а президента будет избирать парламент, в который в свою очередь будут выбирать по партийным спискам.





В таком случае чистка выглядит весьма предусмотрительной. Напомним также, что в Беларуси уже 20 лет не было зарегистрировано ни одной партии.