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Зачистка: Лукашенко потребовал перегистрации всех партий - это противоречит закону
Источник материала: Партизан
Лукашенко поручил Минюсту проверить, соответствуют ли официально зарегистрированные в Беларуси политические партии своему уставу и перерегистрировать их.
"Мы же понимаем, что это не партии", — заявил он.
Стоит отметить, что процедура перерегистрации не предусмотрена законом "О политических партиях"
Но мы знаем, что в Беларуси уже давно царит правовой дефолт и ни один закон не работает либо работает только в пользу власти
Данное заявление, по всей видимости, связано с недавней резолюцией о прекращении насилия и проведении новых выборов, которую подписали даже провластные партии.
Второй причиной может быть так называемая "конституционная реформа". Как полагают некоторые аналитики, власти хотят исключить всеобзие выборы, а президента будет избирать парламент, в который в свою очередь будут выбирать по партийным спискам.
В таком случае чистка выглядит весьма предусмотрительной. Напомним также, что в Беларуси уже 20 лет не было зарегистрировано ни одной партии.
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Лукашенко поручил Минюсту проверить, соответствуют ли официально зарегистрированные в Беларуси политические партии своему уставу и перерегистрировать их.
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