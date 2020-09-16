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CEO белорусской IT-компании пообещал продолжить дело Микиты Микадо
Источник материала: Onliner
Проект Микиты Микадо по помощи силовикам, которые решили уйти из органов, продолжится. Об этом заявил CEO резидента ПВТ и белорусской IT-компании DeepDee Ярослав Лихачевский. «Я считаю своим долгом подхватить флаг, поднятый Микитой, и продолжать работу с силовиками», —
Милиционерам, которые решили оставить службу, он посоветовал обращаться к нему напрямую или через фонд BYSOL. Также Ярослав Лихачевский выразил уверенность, что дело Микиты готовы продолжить десятки владельцев компаний. «Мы не остановимся, пока в стране не прекратится насилие. Мы не остановимся, пока на сторону народа не перейдет последний силовик, а все, кто совершили преступления, не будут осуждены. Мы не остановимся, пока страну не вернут тому, кому она принадлежит — белорусскому народу!» — добавил он.
Компания DeepDee работает на стыке медицинской техники и искусственного интеллекта. Проект посвящен ранней диагностике болезней по снимкам глазного дна. Система может распознавать сахарный диабет и другие заболевания. Проект не раз отмечали на крупных международных конкурсах и хакатонах.
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Проект Микиты Микадо по помощи силовикам, которые решили уйти из органов, продолжится. Об этом заявил CEO резидента ПВТ и белорусской IT-компании DeepDee Ярослав...
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