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«Причинение вреда национальной безопасности». Марии Колесниковой предъявили обвинение (видео)

16.09.2020 17:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Марии Колесниковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет»). Об этом проинформировал СК. Обвиняемая содержится под стражей в Жодино.

Самая тяжелая, третья часть этой статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Более мягкого наказания по ней нет.

В следственный изолятор, где находится Мария Колесникова, отправилась ее адвокат Людмила Казак. Внутри она пробыла около трех часов. Выйдя, сообщила, что «у Маши все в порядке».

Давать комментариев насчет обвинения Людмила Казак не имеет права.

— Сегодня, несмотря на то, что лекарства еще не успели передать, местные лекарства ей помогли, чувствует себя прекрасно, — рассказала адвокат.

По ее словам, настроение у Марии бодрое. Она всех благодарит и передает свой слоган: «Вы невероятные, белорусы!»

— Она передает народу, что ни на одну секунду не пожалела о том, как поступила и почему здесь оказалась, — сказала Казак.

По ее словам, у Марии есть красная помада.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня Марии Колесниковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики...
 
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