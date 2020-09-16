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Песков: Лукашенко на встрече с Путиным не просил о поставках вооружения
16.09.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен - Sputnik. Президент Беларуси не просил Владимира Путина на встрече в Сочи о поставках нового российского вооружения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сегодня во время встречи с российским министром обороны Сергеем Шойгу во Дворце Независимости Александр Лукашенко сказал, что "просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства".
"Нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
"В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке как вы сказали - нет", - добавил Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о дате новых контактов Путина и Лукашенко, пресс-секретарь подчеркнул, что "они контактируют постоянно - и телефонные разговоры, и так далее, дефицита в двустороннем общении нет".
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Министр обороны России прибыл сегодня с визитом в белорусскую столицу, чтобы обсудить дальнейшие планы совместных учений и военного сотрудничества.
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