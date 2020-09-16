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Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет

16.09.2020 17:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обвиняется по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и интернета).

Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет

«Она содержится под стражей. Расследование продолжается», — сообщила пресс-служба СК.

Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Через несколько часов пропала связь с представителями совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В тот же день, 9 сентября, в Минске были задержаны член президиума КС Максим Знак и юрист штаба Бабарико Илья Салей. Они также проходят подозреваемыми по данному делу.

12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино (Минская область).

15 сентября адвокат Людмила Казак сообщила БелаПАН, что защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении ее уголовного преследования. По словам адвоката, в публичных выступлениях ее подзащитной не содержится призывов к захвату власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Казак подчеркнула, что во всех своих выступлениях, которые можно найти в интернете, Колесникова наоборот говорила «о недопустимости насилия, совершения иных противоправных действий».

Защита считает преследование Колесниковой политически мотивированным. «Все высказывания моей подзащитной находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией», — заявила адвокат.

Казак также подала жалобу на то, что в отношении Колесниковой до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обвиняется по ч....
 
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