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Колесниковой грозит лишение свободы от двух до пяти лет
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обвиняется по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и интернета).
«Она содержится под стражей. Расследование продолжается», — сообщила пресс-служба СК.
Мария Колесникова
9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. Дело было возбуждено ранее по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.
В тот же день, 9 сентября, в Минске были задержаны член президиума КС Максим Знак и юрист штаба Бабарико Илья Салей. Они также проходят подозреваемыми по данному делу.
12 сентября Колесникову
15 сентября адвокат Людмила Казак сообщила БелаПАН, что защита Колесниковой
Защита считает преследование Колесниковой политически мотивированным. «Все высказывания моей подзащитной находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией», — заявила адвокат.
Казак также подала жалобу на то, что в отношении Колесниковой до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.
Белорусские правозащитные организации признали Колесникову, Знака и Салея политическими заключенными.
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Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова обвиняется по ч....
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