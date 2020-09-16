Депутат Думбадзе хочет «разрулить ситуацию» и ищет «форму для диалога»

Для разрешения политического кризиса в Беларуси нужен диалог со всеми слоями общества и реформа политической системы. Насилие и агрессия неприемлемы с любой стороны.

Об этом говорил депутат Палаты представителей Тенгиз Думбадзе на встрече со своими избирателями. Прием состоялся 15 сентября в администрации Партизанского района Минска.



Фото из архива / facebook.com/DumbadzeTengiz

Пришедшие на встречу граждане говорили депутату о фальсификации итогов президентских выборов, последовавших массовых акциях протеста, жестокости силовиков по отношению к мирным демонстрантам, наличии большого числа политзаключенных в стране.

«Я сопереживаю все события, которые происходят в нашей стране. Это непростая, необычная для нашей страны ситуация. Самое печальное, что в нашем обществе произошел раскол. Это самое страшное. Я встал на тот путь, чтобы эту непростую ситуацию разрулить — пытаться найти любую форму для диалога. Не все еще слышат, некоторые не могут осознать реальность. Но как вчера уже не будет. И я это без устали говорю всем. Надо в корне менять ситуацию», — сказал депутат.

Особое беспокойство у него вызвало то насилие, которое происходило на улицах Беларуси в первые дни после президентских выборов.

«Там, где насилие, Думбадзе никогда не будет. Я всегда буду против любого проявления насилия и агрессии, с чьей бы стороны это не было», — отметил депутат.

Он рассказал, что все это время не сидел, сложа руки. 14 августа по его инициативе в парламенте прошла встреча с правозащитниками, которая длилась два часа. Думбадзе считает, что «встреча была продуктивной, но не получила широкой огласки».

16 августа он участвовал в провластном митинге в поддержку мира и спокойствия на площади Независимости в Минске. Там объявил минуту молчания в память об одном из погибших демонстрантов, потому что «это наша общая беда, наше общее горе». За это получил, по его словам, много упреков в свою сторону.

Также депутат рассказал, что встречался с представителями правоохранительных органов. На приеме у начальника управления Следственного комитета по Минску он узнал, что к ним поступило порядка 2,5 тысячи обращений по фактам применения насилия.

«У нас был продолжительный разговор. Мы коснулись многих вопросов. Я остался под сильным впечатлением от этой встречи. Во-первых, я увидел профессионала. Во-вторых, я увидел человека, который реально болеет за всё происходящее. Чтобы вы не думали, что в правоохранительных органах все злые, агрессивные», — рассказал депутат.

Он напомнил, что под эгидой Генеральной прокуратуры создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия.

Избиратели попросили Думбадзе инициировать создание подобной комиссии в парламенте, но он ответил, что пока не готов выступить с таким предложением.

«Мне надо встретиться с коллегой, которая работает в уже созданной комиссии, и узнать, как обстоят дела. Чтобы не получилось, что я пытаюсь побежать быстрее паровоза. Мне надо выяснить, насколько это юридически правомерно. К тому же? я не могу один на себя это взять. Мне надо в парламенте обсуждать. Я же не могу дать гарантию, что мои коллеги скажут, что это необходимо, чтобы от нас была такая комиссия», — сообщил депутат.

Вместе с тем он пообещал, что осенняя сессия парламента 6 октября начнется с обсуждения политической ситуации в стране.

«Мои коллеги почти все озабочены ситуацией, переживают и хотят что-то сделать, чтобы политический кризис разрешился. Но всё должно быть конструктивно. Наша страна не заслуживает, чтобы здесь произошло что-то страшное», — сказал Думбадзе.

Разрешение политического кризиса в стране он видит через проведение широкого диалога с общественностью и изменение политической системы. «Только диалог и реформы. А реформы скоро будут. У нас будет меняться Конституция», — сказал депутат.

Какие именно изменения планируются, он не сказал, но лично хотел бы видеть новые партии в Беларуси, потому что «общество готово к тому, чтобы звучали новые посылы».

«Общество стало другим. Все имеют право на то, чтобы о себе заявить. Но всё в рамках закона. Я — сторонник эволюции, а не революции», — сказал Думбадзе.

Скорее всего, по его словам, в ходе конституционной реформы будут сокращены и полномочия президента.

«Действующий президент за годы своего правления много сделал для страны. Было время, когда нужно было держать всё в одних руках. А сейчас мы идем к тому, что все-таки надо распределять ответственность на других, чтобы и президенту самому легче было. И самое главное — в перспективе, наверное, время будет диктовать такие изменения», — отметил депутат.

По его информации, реформа политической системы будет иметь широкое обсуждение.

«Активная работа начнется буквально на днях. Это не один или три человека будут принимать решение. Огромное количество людей примет в этом участие. Мы надеемся, что это будет иметь широкий резонанс», — сказал Думбадзе.

Он не исключил проведения круглых столов для обсуждения конституционной реформы с привлечением разных слоев населения. Думбадзе пригласил бы на такой круглый стол представителей IT-сферы.

Naviny.by поинтересовались, найдется ли там место для нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, которая входит в президиум Координационного совета.

«В любом случае это достойный представитель нашей страны. Если бы моя воля, то я готов встречаться с любым, в ком вижу искренность, честность, кто реально хочет сделать что-то достойное для нашей страны. Надо говорить со всеми», — отметил депутат.

Он не готов сказать, когда будет выработан итоговый вариант новой Конституции, который будет вынесен на референдум. По словам Думбадзе, этим будет заниматься специальная комиссия, в состав которой среди прочих войдут представители Конституционного суда.

«Конституция — это же основной закон. Надо тщательно проверить каждое слово, каждую запятую. Над этим будут работать серьезные люди», — отметил Думбадзе.