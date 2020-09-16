МВД: предложенные изменения в ПИКоАП направлены на защиту всех участников административного процесса

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила БелаПАН подлинность письма, которое министр внутренних дел Юрий Караев направил в постоянную комиссию по законодательству Палаты представителей, с предложением внести дополнения в проект Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП).

Письмо опубликовал телеграм-канал «МотолькоПомоги». В нем, в частности, говорится: «Отдельно необходимо отметить незащищенность сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях (митинги, шествия, пикеты), являющихся участниками неформальных объединений и движений, оказывающих групповое неповиновение представителям власти».

Караев отмечает, что при ведении административного процесса в отношении указанных лиц зачастую в качестве свидетелей выступают сотрудники органов внутренних дел. «Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети Интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей», — пишет глава МВД.

«Полагаем, что принятие таких мер безопасности (не требующих материальных затрат), как неразглашение сведений о личности, освобождение от явки в судебное заседание, закрытое судебное заседание и запрет на выдачу сведений, обеспечит существенную защиту участников административного процесса», — говорится в письме.

Комментируя эти предложения, Чемоданова отметила, что «при ведении административного процесса зачастую возникают сложности защиты лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность».

«Однако изменения и дополнения, которые предлагается внести в проект ПИКоАП, направлены на защиту любого участника административного процесса, — добавила официальный представитель МВД. — К ним относятся не только должностные лица, ведущие этот процесс, но и граждане, принимающие в нем участие. Это, в первую очередь, свидетели, потерпевшие, на которых в ходе рассмотрения дела оказывается давление в целях изменения ими показаний. Предлагаемые меры безопасности касаются также членов семей, близких родственников и имущества».

30 июня этого года Палата представителей приняла в первом чтении проект обновленного Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях (ПИКоАП). Ожидается, что во втором чтении кодекс может быть принят на осенней сессии.