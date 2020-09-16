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Азаренко победила Винус Уильямс на турнире в Риме

16.09.2020 18:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виктория Азаренко (14 WTA), ранее дошедшая до финала US Open, продолжает выдавать победные матчи. Сегодня на турнире серии «Премьер» в Риме (призовой фонд 2,1 млн долларов) она победила Винус Уильямс (70 WTA).


Фото: Reuters

Матч продолжался два сета (7:6, 6:2), но в каждом из них была упорная борьба, в итоге противостояние продлилось более двух часов.

На следующем этапе, в 1/16, ей будет противостоять куда более сильный соперник — американка София Кенин (5 WTA). Матч пройдет 17 сентября.

 
 
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