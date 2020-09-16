ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезды блокируют свои аккануты в Instagram и Facebook

16.09.2020 18:21 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: steemit.com

Среди них Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Орландо Блум, Керри Вашингтон, Саша Барон Коэн и Ким Кардашьян.

На днях Ким Кардашьян объявила, что присоединится к акции «Остановим ненависть ради прибыли» (Stop Hate For Profit), направленную против распространения дезинформации и языка ненависти в соцсетях, передает РБК.

Кардашьян пояснила, что не может «сидеть сложа руки и молчать, пока эти платформы продолжают распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию».

«Дезинформация, распространяемая в социальных сетях, оказывает серьезное влияние на наши выборы и подрывает нашу демократию. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне завтра, когда я заморожу мой аккаунт в Instagram и FB, чтобы донести до руководства Facebook, что пора остановить ненависть ради прибыли. #StopHateForProfit», - призвала знаменитость 15 сентября.

На Instagram-аккаунт Ким Кардашьян-Уэст подписаны 188 млн человек.

Кампания, в которой уже участвуют Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Орландо Блум, Керри Вашингтон и Саша Барон Коэн, началась несколько месяцев назад. Участники акции выразили протест против агрессии, языка ненависти в постах и распространения дезинформации и пропаганды в Facebook. Кампания призывает ужесточить правила для публикаций и отслеживать ненавистнические высказывания более тщательно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди них Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Орландо Блум, Керри Вашингтон, Саша Барон Коэн и Ким Кардашьян.
 
Новости дня
Новости разные
 
Авдонин о белорусских долгах: не все так плохо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика