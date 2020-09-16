Звезды блокируют свои аккануты в Instagram и Facebook

Источник материала: Ежедневник

фото: steemit.com

Среди них Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Орландо Блум, Керри Вашингтон, Саша Барон Коэн и Ким Кардашьян.

На днях Ким Кардашьян объявила, что присоединится к акции «Остановим ненависть ради прибыли» (Stop Hate For Profit), направленную против распространения дезинформации и языка ненависти в соцсетях, передает РБК .

Кардашьян пояснила, что не может «сидеть сложа руки и молчать, пока эти платформы продолжают распространять ненависть, пропаганду и дезинформацию».

«Дезинформация, распространяемая в социальных сетях, оказывает серьезное влияние на наши выборы и подрывает нашу демократию. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне завтра, когда я заморожу мой аккаунт в Instagram и FB, чтобы донести до руководства Facebook, что пора остановить ненависть ради прибыли. #StopHateForProfit», - призвала знаменитость 15 сентября.

На Instagram-аккаунт Ким Кардашьян-Уэст подписаны 188 млн человек.

Кампания, в которой уже участвуют Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Орландо Блум, Керри Вашингтон и Саша Барон Коэн, началась несколько месяцев назад. Участники акции выразили протест против агрессии, языка ненависти в постах и распространения дезинформации и пропаганды в Facebook. Кампания призывает ужесточить правила для публикаций и отслеживать ненавистнические высказывания более тщательно.