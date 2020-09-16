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В МВД заявили, что «изнасиловать в автозаке нельзя»

16.09.2020 18:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Первый заместитель министра внутренних дел начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич назвал «фейком» информацию об изнасиловании протестующего.

По его словам, таких заявлений от граждан не поступало, к тому же замминистра уверен, что «изнасиловать в автозаке нельзя».

Казакевич рассказал, что в Следственном комитете Беларуси находится более двух тысяч заявлений о применении насилия силовиками в отношении протестующих, но нет ни одного заявления об изнасиловании, передает sputnik.by.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет ни одного установленного факта изнасилований со стороны сотрудников милиции», — заявил он.

Он также добавил, что заявлений об изнасилованиях от граждан не поступало, поэтому информация о том, что имели место факты изнасилований, по словам Казакевича «является фейком».

«Изнасиловать в автозаке нельзя», — привел дополнительный аргумент Казакевич.

Ранее международная организация Human Rights Watch опубликовала информацию о как минимум одном случае изнасилования дубинкой, а семеро мужчин и женщин заявили, что им угрожали изнасилованием.

«[Омоновцы] требовали разблокировать телефон. Я отказался. Позвали старшего. Он стал угрожать – дубинку в задницу засуну. Потом разрезал мне шорты и трусы сзади, крест-накрест, крикнул своим, есть ли у кого презерватив… Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на дубинку… И он засунул мне дубинку в задний проход… Вытащил, опять потребовал пароль. Кулаками и ногами бил: по ребрам, по лицу, в зубы – два передних зуба покрошились», — рассказал правозащитникам 30-летний программист Алесь о своем задержании 11 августа в центре Минска.

Пострадавший предоставил медицинские документы и фотографии, подтверждающие гематомы мягких тканей в области мошонки, заднего прохода и левого глаза, а также черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас он находится за границей.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель министра внутренних дел начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич назвал «фейком» информацию об изнасиловании протестующего.
 
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