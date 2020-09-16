Лукашенко в подробностях рассказал про семь сценариев «уничтожения Беларуси»

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко рассказал, как и кто пытается уничтожить Беларусь. Во время встречи с политическим активом страны он пообещал сразу снять все маски назвать игроков поименно.

Александр Лукашенко отметил, что на уровне глобальных центров это прежде всего Соединенные Штаты Америки, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и Украина.

Каждая из этих стран отрабатывала свою роль, подчеркнул он.

Чехия - с давних времен в качестве ресурсного хаба, Польша - сначала как инкубатор медиаканалов ("Белсат", "Нехта" и другие), а затем - как площадка для альтернативных органов в изгнании.

«Литва, уязвленная темой БелАЭС, - как таран белорусско-европейских отношений. Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку (например, в вопросах территориальной целостности да и по другим), вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций», - добавил Александр Лукашенко.

«Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников», - заключил он.

По его словам, тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику цветных революций. Это всем известный Джин Шарп.

«Теперь мы можем оглянуться назад и детально разобрать все этапы сценария по уничтожению нашей страны, которому мы, к счастью, не позволили реализоваться и не позволим», - сказал он.

Этап 1. Подготовительный

Первый этап, по словам Александра Лукашенко, был подготовительным. После неудачи цветных революций в 2006 и 2010 годах внешние субъекты от технологий прямого действия перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.

«Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле. Вспомните, как на примере известного декрета №3 были опробованы методы так называемого социального протеста. Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы», — сказал Лукашенко.

Попытка расшатать общество была предпринята в 2017 году, но ее пресекли. Стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах, отметил он.

Этап 2. Парламентские выборы

По словам Александра Лукашенко, парламентские выборы были использованы для обкатки технологий дестабилизации. Были включена на полную мощность сеть специализированных Telegram-каналов с четким распределением ролей и целями очернить власть, подорвать основы государственной идеологии, прежде всего с помощью фейков и фальсификаций.

Параллельно тестировались новые формы уличной активности. Специально созданный под парламентские выборы «молодежный блок» использовал выдвижение кандидатов в качестве предлога для формирования настроения недовольства в различных социальных группах. В этих целях эксплуатировалась на первый взгляд неполитическая тематика: закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, известная тема 328-й статьи Уголовного кодекса и так далее.

Этап 3. Подготовка к президентским выборам

На этом этапе зарубежные стратеги тщательно подбирали ключи к каждому социальному слою в Беларуси, создавая «героев» для разных целевых аудиторий, рассказал Александр Лукашенко. Такими героями стали кандидат-блогер, который активно ездил по городам и селам. Для него формировался имидж народного борца. Сигналы бизнесу и «новым слоям» посылал банкир, чье присутствие в СМИ наращивалось, под которого создавались крупные интернет-площадки. Говоря о выдвижении своего экс-помощника, Александр Лукашенко заявил, что этим зарубежные стратеги попытались внести раздрай в настроения государственной элиты и прощупать ее лояльность.

«Власть же в этот непростой период была полностью погружена в борьбу с внезапно захлестнувшей мир пандемией COVID-19. Но вместо того чтобы стать рядом в этой общемировой битве, так называемые независимые СМИ и Telegram-каналы сделали все, чтобы усложнить работу, разрушить доверие людей к государству», — сказал Лукашенко

Этап 4. Президентская кампания

Александр Лукашенко обратил внимание, что на белорусское общество, разогретое интернет-атаками, обрушился целый набор цветных политтехнологий, заимствованных из арабского, армянского, польского, гонконгского и других протестов.

«Использование тактики «парада пикетов» (помните — сбор подписей) позволило в одном месте одновременно получить подписи избирателя сразу нескольким претендентам. Гастроли кандидатов по регионам сочетались с выстраиванием «карусельных» очередей (по аналогии с Прибалтикой) и хайпом от «уличного творчества» — как в свое время в Польше», — сказал он.

«А далее в ход пошли современные политтехнологии, превращающие политику в шоу. В шоу, которое рассчитано на массового зрителя», — продолжил Лукашенко.

По его словам, объединенный штаб построил свою тактику на эксплуатации женского образа, традиционно почитаемого белорусами, но в этот раз он приобрел новые, балаганные формы. Одновременно были запущены фейки о мифических миллионах на зарубежных счетах президента, различные мемы, передает пресс-служба слова Лукашенко.

«Все силы были брошены на завоевание виртуального большинства за счет фейкового контента в СМИ и создание уверенности в том, что результаты выборов будут сфальсифицированы, а власть проиграет», — сказал он.

Этап 5. Попытка майданного сценария

День выборов стал часом «Х» для попытки реализации майданного блицкрига, отметил Лукашенко. Недоверие к результатам кампании заблаговременно стимулировалось призывами к избирателям прийти на выборы только 9 августа, участвовать в сомнительных инициативах. По призывам объединенного штаба на участках ко времени их закрытия создавались искусственные очереди, ажиотаж и нагнеталась атмосфера.

Затем опубликованные объединенным штабом предварительные результаты голосования послужили поводом для агрессивной защиты «украденных голосов».

«Предшествующая промывка мозгов в разы подогрела буйство протестующих 9, 10 и 11 августа», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, планировалось одномоментно вывести на улицы белорусских городов тысячи протестующих и захватить административные здания, культовые места. При этом в режиме онлайн поступали инструкции от зарубежных координаторов: «Нет переговорам! Никаких переговоров. Силы у нас! Завтра нас будет больше! Готовьте обращения о непризнании выборов в США, Евросоюз, Россию, Китай! Требуйте второй тур!»

«С целью побудить как можно больше людей к активным действиям и чтобы не было сомнений в якобы моральном превосходстве, в интернет-поле был создан четкий образ «врага», на лексическом уровне. «Представителей власти и силовых структур стали называть фашистами, узурпаторами, бандитами и так далее», — отметил Александр Лукашенко.

Он убежден, что в случае пассивности правоохранительных органов Беларусь ожидало бы неизбежное включение дальнейших майданных технологий, которые, как известно из истории, редко обходились без многочисленных человеческих потерь и всегда заканчивались трагедией для страны.

Этап 6. Поствыборный протест

Александр Лукашенко подчеркнул, что действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста.

«Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли», — сказал Александр Лукашенко. Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций.

«Одновременно — и это не всегда подсвечивается СМИ — взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются «гонконгские» технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих», — добавил Лукашенко.

На новый уровень, по его словам, переходит массированное информационное воздействие. Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно.

Высказался Александр Лукашенко и по поводу попыток вовлечения в протесты трудовых коллективов под видом забастовок, студентов, приехавших на учебу к 1 сентября. «Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались», — подчеркнул он.

Лукашенко обратил внимание, что в настоящее время предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей.

«Тиражируются инструкции по созданию «народных дружин» и «групп самообороны». Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится», — сказал глава государства.

Этап 7. Попытка легализации инфраструктуры перемен

По словам Александра Лукашенко, создание так называемого координационного совета не оправдало надежд организаторов протеста. Он назвал выезд его членов за рубеж бегством, после чего пришлось ускоренно раскручивать новые лица помельче, желательно со скандальной репутацией.

Он отметил, что в обществе начинает активно эксплуатироваться война символик, борьба за памятные места, которые дороги каждому белорусу. Выстраиваются новые механизмы и схемы финансирования, а подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план «Б», предусматривающий формирование параллельных (якобы народных) министерств, саботаж экономики и социальной сферы.

«Дошло до абсурда. Пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они называют, — неуплата налогов, коммунальных платежей, выход из профсоюзов и так далее. Особо наивным потери обещают восполнить за счет фондов, якобы оказывающих адресную поддержку «жертвам режима». Опыт общения с украинскими майданщиками однозначно подсказывает: никто из них ничего никогда не получал и не получит», — подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что навязчивой идеей координационного совета и основной задачей на ближайший период является попытка подрыва монолитности вертикали власти, силового блока, системы государственных СМИ.

«Таким образом, белорусский сценарий 2020 года представляет собой сплав из наиболее эффективных цветных технологий дестабилизации, получивших апробацию в разных странах. Очевидна ставка на масштаб и длительность протестов, изматывание сил и истощение ресурсов. Мы знаем, кто руководит, кто чего-то хочет в Беларуси, и поэтому не расслабляемся и готовы ответить на любой вызов», — подытожил он.

На сегодняшней встрече присутствовали высшие должностные лица, члены Национального собрания, руководители и специалисты госорганов и организаций, представители местной власти из каждой из областей, работники Администрации президента,