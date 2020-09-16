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Они за ней вернулись через 78 лет: в Речице судили малолетнюю узницу нацистской тюрьмы

16.09.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Речице за участие в акции судили 79-летнюю женщину, когда-то заключенную в нацистской тюрьме

Они за ней вернулись через 78 лет: в Речице судили малолетнюю узницу нацистской тюрьмы
Когда Зинаиде Кривицкой был один год, она попала вместе с матерью в нацистскую тюрьму за то, что ее папа был партизан. Сегодня 79-летнюю женщину судили за участие в мирной акции протеста в Речице, передает @radiosvaboda.

30 августа она с цветами шла в колонне протестующих по Речице. Милиция расценила это так: "активно участвовала в несанкционированном уличном шествии и митинге с целью выражения своего протеста по факту нечестного проведения выборов".

Суд признал ее виновной по арт. 23.34 КоАП и наказал предупреждением с замечанием, что в следующий раз, если Зинаида Ивановна будет участвовать в митинге, на предупреждение уже не сможет рассчитывать
 
 
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В Речице за участие в акции судили 79-летнюю женщину, когда-то заключенную в нацистской тюрьме
 
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