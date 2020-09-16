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Лукашенко: Заявления о «спонтанной самоорганизации общества» для протестов – миф

16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду провел встречу с политическим активом страны. Во Дворец Независимости пригласили чиновников высшего звена, депутатов, руководителей СМИ и губернаторов – всего около 300 человек, передает «МИР 24».

Глава государства ознакомил собравшихся с аналитической информацией, которая, по словам президента, даст ответы на острые вопросы и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси.

«То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное – все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года», – сказал белорусский лидер.

Президент обозначил задачи на ближайшую пятилетку, а также сказал, что очередное Всебелорусское собрание пройдет в декабре – начале января будущего года.



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Президент Беларуси провел встречу с политическим активом страны. Во Дворец Независимости были приглашены чиновники высшего звена, депутаты, руководители СМИ и...
 
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