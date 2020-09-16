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Лукашенко: Заявления о «спонтанной самоорганизации общества» для протестов – миф
16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду провел встречу с политическим активом страны. Во Дворец Независимости пригласили чиновников высшего звена, депутатов, руководителей СМИ и губернаторов – всего около 300 человек, передает «МИР 24».
Глава государства ознакомил собравшихся с аналитической информацией, которая, по словам президента, даст ответы на острые вопросы и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси.
Президент обозначил задачи на ближайшую пятилетку, а также сказал, что очередное Всебелорусское собрание пройдет в декабре – начале января будущего года.
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Президент Беларуси провел встречу с политическим активом страны. Во Дворец Независимости были приглашены чиновники высшего звена, депутаты, руководители СМИ и...
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