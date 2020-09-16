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GoPro выпустила экшен-камеру Hero 9 Black с двумя экранами
Источник материала: Onliner
Компания GoPro
Среди других особенностей GoPro Hero 9 Black отметим наличие двух цветных дисплеев. Основной подрос до 2,27 дюйма, а дополнительный 1,4-дюймовый появился на фронтальной части — он пригодится при съемке селфи. Также есть три встроенных микрофона, увеличенные и за счет этого более удобные кнопки включения и спуска затвора, а также аккумулятор емкостью 1720 мАч с увеличенной на 30% автономностью.
Hero 9 Black поддерживает съемные объективы. В GoPro анонсировали один такой — с продвинутой стабилизацией и широким углом обзора. Стоит такой объектив $100. За саму камеру просят $450.
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