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GoPro выпустила экшен-камеру Hero 9 Black с двумя экранами

16.09.2020 18:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания GoPro представила и сразу же выпустила в продажу новую экшен-камеру — Hero 9 Black. Новинка оснащена 20-мегапиксельным сенсором, способным снимать видео с разрешением 5K c 30 fps, 4K с 60 fps или Full HD со скоростью 240 fps.

Среди других особенностей GoPro Hero 9 Black отметим наличие двух цветных дисплеев. Основной подрос до 2,27 дюйма, а дополнительный 1,4-дюймовый появился на фронтальной части — он пригодится при съемке селфи. Также есть три встроенных микрофона, увеличенные и за счет этого более удобные кнопки включения и спуска затвора, а также аккумулятор емкостью 1720 мАч с увеличенной на 30% автономностью.

GoPro выпустила экшен-камеру Hero 9 Black с двумя экранами
GoPro выпустила экшен-камеру Hero 9 Black с двумя экранами

Hero 9 Black поддерживает съемные объективы. В GoPro анонсировали один такой — с продвинутой стабилизацией и широким углом обзора. Стоит такой объектив $100. За саму камеру просят $450.

Экшен-камера GoPro HERO7 Black
12 отзывов
стандартная, 4K (видео 12 Мп), Timelapse, GPS
855 р.
12 предложений
GoPro в Каталоге Onliner

 
 
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Компания GoPro представила и сразу же выпустила в продажу новую экшен-камеру — Hero 9 Black. Новинка оснащена 20-мегапиксельным сенсором, способным снимать видео с...
 
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