Источник материала: Onliner

Наши читатели присылают фотографии с автомобильными номерами, которых раньше в Беларуси не видели. Вроде все как и прежде: белый фон, черные символы, флаг, обозначение BY. Вот только BY — зеленого цвета. Мы стали выяснять, что это за необычные регистрационные знаки. Оказалось — теперь так выглядят белорусские автомобильные номера нового образца.

Мы привыкли к тому, что требования к автомобильным регистрационным знакам, выдаваемым на территории Беларуси, определены государственным стандартом СТБ 914-99. Там четко прописано, какие цифры и буквы, какой шрифт, цвет, расстояние между символами могут использоваться — в общем, все.

И номера, которые то и дело замечают на автомобилях, почти такие же, как и прежде. Видимая разница лишь в цвете обозначения BY — с черного он сменился на зеленый.

Были предположения, что такие номера выдают автомобилям на экологичном топливе — на газу. Однако в реальности все еще масштабнее.

— Были внесены изменения в СТБ. Это регистрационные знаки нового образца, — сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.

Ранее мы сообщали о том, что в Беларуси были введены зеленые номера для электромобилей. На них все символы зеленого цвета. Новая норма зафиксирована в изменениях в СТБ 914-99 «Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств», утвержденных постановлением Госкомитета по стандартизации РБ от 12 декабря 2019 г. №70. Изменения вступили в силу 1 июля. Новые регистрационные знаки предназначены для различных категорий электромобилей (легковые, грузовые автомобили, автобусы) и мототранспортных средств, приводимых в движение электродвигателем.

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