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В Беларуси утверждены автомобильные регистрационные знаки нового образца. BY — зеленого цвета
Источник материала: Onliner
Наши читатели присылают фотографии с автомобильными номерами, которых раньше в Беларуси не видели. Вроде все как и прежде: белый фон, черные символы, флаг, обозначение BY. Вот только BY — зеленого цвета. Мы стали выяснять, что это за необычные регистрационные знаки. Оказалось — теперь так выглядят белорусские автомобильные номера нового образца.
Мы привыкли к тому, что требования к автомобильным регистрационным знакам, выдаваемым на территории Беларуси, определены государственным стандартом СТБ 914-99. Там четко прописано, какие цифры и буквы, какой шрифт, цвет, расстояние между символами могут использоваться — в общем, все.
И номера, которые то и дело замечают на автомобилях, почти такие же, как и прежде. Видимая разница лишь в цвете обозначения BY — с черного он сменился на зеленый.
Были предположения, что такие номера выдают автомобилям на экологичном топливе — на газу. Однако в реальности все еще масштабнее.
— Были внесены изменения в СТБ. Это регистрационные знаки нового образца, — сообщила корреспонденту Onliner начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Минска Александра Попова.
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Наши читатели присылают фотографии с автомобильными номерами, которых раньше в Беларуси не видели. Вроде все как и прежде: белый фон, черные символы, флаг,...
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