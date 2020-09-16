«Обещали, что спилят всего пару веток. Как будто специально скрывали от нас». В центре Минска вырубают взрослые деревья

Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратилась взволнованная читательница: во дворах на улице Веры Хоружей (центр города, на минуточку!) неожиданно стали прокладывать теплотрассу. И ладно бы строители просто перекопали землю, но они еще и собираются спилить 27 красивых взрослых деревьев. Она уверена: мнения жильцов по этому поводу никто не спрашивал.

— Рядом с нами раньше стоял заброшенный фарфоровый завод, в прошлом году на его месте началась стройка, на данный момент одно из зданий уже практически готово. Когда рабочие подводили к этому месту теплотрассу, мы неоднократно узнавали у них, пострадают ли наши деревья. Строители обещали, что спилят всего пару веток. Как будто специально скрывали от нас, чтобы мы не могли действовать заблаговременно, например подать жалобу. А теперь они уже изуродовали один из дворов… — делится наболевшим Мария.









Девушка уже обращалась и в службу «115», и на горячую линию Мингорисполкома, и в Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Везде ответ был один: все согласовано. А вот с кем, не объяснили, как и то, почему жильцы не в курсе.













Стройка, о которой идет речь, — это возведение многофункционального комплекса «Фарфоровый», который должен появиться в границах проспекта Машерова, улиц Кропоткина и Червякова. Застройщик — компания «Инфореалт» — называет квартал «мини-сити премиум-класса». По проекту на территории комплекса разместятся три жилых дома, 4 подземных паркинга, три бизнес-центра и т. д. Первый жилой дом обещают сдать уже в сентябре 2021 года.









Вот как прокомментировал ситуацию главный инженер предприятия застройщика объекта МК «Фарфоровый» Сергей Демьянков:

— Идет реконструкция постоянной теплотрассы с перекладкой существующих участков. Перекладываемая теплотрасса проложена по старому следу, который должен иметь охранную зону без зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников. Их высадка является административным нарушением, так как корневая система растений может нарушить целостность инженерных коммуникаций. В данном случае можно предположить, что часть деревьев самопроизвольно выросли или высажены без согласования с «Зеленстроем», другими специализированными организациями и местной исполнительной властью. Нормы Республики Беларусь предусматривают определенные размеры охранных зон инженерных сетей, поэтому никакой возможности сохранить деревья в зоне сетей законодательством не предусмотрено.





Проект теплотрассы разработан ОАО «Институт Минскгражданпроект» и получил положительные заключения органов государственных экспертиз, в том числе экологической экспертизы. Проект МК «Фарфоровый» согласован в составе проекта детального планирования района и генерального плана г. Минска в 09.04.2015 году. Жители приняли активное участие в общественном обсуждении, проводившемся администрацией Центрального района в установленном порядке: ни одного возражения от жителей не поступило.

На момент согласования проекта был определен размер компенсационных посадок. Они были осуществлены «Зеленстроем» Центрального района в полном объеме до начала подготовительного периода строительства объекта. Обращаем внимание, что работы по прокладке теплотрассы необходимо провести в кратчайшие сроки в преддверии отопительного периода года.





Несмотря на то, что нами выполнены в полной мере все компенсационные посадки, в ответ на пожелания жителей дома №31 мы обратились в «Зеленстрой» Центрального района с предложением о согласовании высадки во дворе этого дома трех кленов.

Прокладываемая теплотрасса, помимо снабжаемого района, дополнительно обеспечит теплом 9 новых объектов квартала, возводимых на месте снесенного бывшего фарфорового завода. Это три жилых дома на 550 квартир, детский садик на 70 малышей, спа-центр с мини-бассейном, кафе с боулингом, три бизнес-центра с магазином биопродуктов, тренажерным залом, фудкортом и бильярдом. Всем этим будут пользоваться жители квартала.