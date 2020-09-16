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Продвигаем клиента к сделке по воронке продаж — с помощью простого видеоурока

16.09.2020 18:37 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Продвигаем клиента к сделке по воронке продаж — с помощью простого видеоурока
Андрей Карпенко. Фото: probusiness.io

Как эффективно вести сделку с клиентом и приводить его к продаже? Одна из составляющих системной работы — воронка продаж. Особенно если вы ее автоматизировали. Об увеличении конверсии через грамотную работу с воронкой продаж рассказывает Андрей Карпенко, консультант-практик.

Этот видеоурок мы подготовили в рамках совместного проекта с «Битрикс24» и «Про бизнес» — «Среда для роста». Эксперт поделится простыми инструментами на примере «Битрикс24».

Из ролика вы узнаете:

  • Зачем нужна воронка продаж, какие этапы в ней необходимы
  • Как создать воронку продаж и как с ней работать
  • Какие данные о сделке и клиенте нужны для прогресса
  • Какая аналитика поможет продвинуться в процессе продаж и многое другое.

Бонус: заполните форму и получите книгу «Создание отдела продаж» и чек-лист по внедрению CRM от «Битрикс24»

В рамках проекта «Среда для роста» эксперты делятся инструментами, которые помогут вам улучшить бизнес-процессы в разных направлениях. А придать им системности поможет «Битрикс24». Наши видеоуроки будут полезны всем вне зависимости, работаете вы в CRM-системе или нет.

Используйте среду для роста вместе с «Про бизнес» и «Битрикс24»!

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Как эффективно вести сделку с клиентом и приводить его к продаже? Одна из составляющих системной работы - воронка продаж. Особенно если вы ее автоматизировали.
 
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