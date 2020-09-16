Продвигаем клиента к сделке по воронке продаж — с помощью простого видеоурока

Источник материала: ProBusiness



Андрей Карпенко. Фото: probusiness.io

Как эффективно вести сделку с клиентом и приводить его к продаже? Одна из составляющих системной работы — воронка продаж. Особенно если вы ее автоматизировали. Об увеличении конверсии через грамотную работу с воронкой продаж рассказывает Андрей Карпенко, консультант-практик.

Этот видеоурок мы подготовили в рамках совместного проекта с «Битрикс24» и «Про бизнес» — « Среда для роста» . Эксперт поделится простыми инструментами на примере «Битрикс24».

Из ролика вы узнаете:

Зачем нужна воронка продаж, какие этапы в ней необходимы

Как создать воронку продаж и как с ней работать

Какие данные о сделке и клиенте нужны для прогресса

Какая аналитика поможет продвинуться в процессе продаж и многое другое.

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В рамках проекта «Среда для роста» эксперты делятся инструментами, которые помогут вам улучшить бизнес-процессы в разных направлениях. А придать им системности поможет «Битрикс24» . Наши видеоуроки будут полезны всем вне зависимости, работаете вы в CRM-системе или нет.

Используйте среду для роста вместе с «Про бизнес» и «Битрикс24»!

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