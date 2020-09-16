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Продвигаем клиента к сделке по воронке продаж — с помощью простого видеоурока
16.09.2020 18:37 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как эффективно вести сделку с клиентом и приводить его к продаже? Одна из составляющих системной работы — воронка продаж. Особенно если вы ее автоматизировали. Об увеличении конверсии через грамотную работу с воронкой продаж рассказывает Андрей Карпенко, консультант-практик.
Этот видеоурок мы подготовили в рамках совместного проекта с
Из ролика вы узнаете:
В рамках проекта
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Как эффективно вести сделку с клиентом и приводить его к продаже? Одна из составляющих системной работы - воронка продаж. Особенно если вы ее автоматизировали.
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