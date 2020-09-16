Шапито дня. МВД предлагает засекретить силовиков, которые выступают свидетелями в судах

Источник материала: KYKY

В Палату представителей поступило предложение, подписанное главой МВД Юрием Караевым. В нем сообщается, что ведомство переживает за своих сотрудников, которые выступают в судах по административным процессам. Также Караев обращает внимание, что его силовики «не защищены» в этих процессах.

«Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами осуществляется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети Интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и членов их семей».

Собственно, с такой подводкой Караев подобрался к главному: МВД предлагает усилить защиту свидетелей-силовиков – внести в ПИКоАП положения, которые позволят не разглашать сведения о личности, освободить свидетеля от явки в суд, проводить закрытое заседание, запретить выдачу сведений о свидетеле. В общем, обезличить полностью.

TUT.by пишет , что на практике применение этого закона будет выглядеть так: суд вызывает свидетеля-силовика, а тот называет суду вымышленные фамилию, имя и отчество, а также несуществующее место жительства и работы. Подлинные данные, по предложению милиции, будут направлены прокурору и должны храниться по правилам секретного делопроизводства.

Что касается освобождения от явки в суд, то пояснения таких свидетелей либо просто зачитают из дела, либо воспроизведут записанный на видео опрос, где свидетель будет представлен в неузнаваемом виде. В случае явки в суд засекреченного свидетеля могут допрашивать в другом, безопасном помещении, где участники процесса и слушатели не смогут его распознать. Такие меры безопасности могут быть приняты при достаточном обосновании, что человеку действительно что-то угрожает.

Надо отметить, что сотрудники беларуской милиции действительно часто выступают свидетелями по делам об участии в «несанкционированных массовых мероприятиях». Нередко на судах такие свидетели говорят одно и то же, путаются в показаниях и противоречат тому, что написано в протоколе. Такая практика много лет критикуется и правозащитниками, и адвокатами, однако государство она устраивает.

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