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Маргарита Симоньян пожелала удачи участникам конкурса "Ты супер!" – видео

16.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Презентация четвертого сезона шоу "Ты супер!" прошла в Москве 16 сентября. Проект для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, входящим в состав МИА "Россия сегодня".

© Sputnik Виталий Белоусов
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Главный редактор агентства Маргарита Симоньян обратилась к участникам нового сезона.

"Мы просто по-настоящему рады и счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь. Удачи вам всем, я болею за всех одинаково, никого мы никогда не выделяем. Я надеюсь, что вы по-другому будите смотреть на свою жизнь, после того, как поучаствуете в этом проекте", - сказала Симоньян.

Благодаря международному конкурсу сотни талантливых детей уже смогли заявить о себе миру. В новом сезоне в проекте примут участие 58 конкурсантов 7-18 лет из девяти стран мира.

Беларусь представит Мария Хархаль из Бобруйска. Девушка участвует в конкурсе второй год подряд.

Проект "Ты супер!" - для детей, оставшихся без попечения родителей, проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

 
 
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT обратилась к конкурсантам нового сезона проекта "Ты супер!" и пожелала им удачи. За кого будет болеть Маргарита Симоньян -...
 
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