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Авдонин о белорусских долгах: не все так плохо

16.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Авдонин о белорусских долгах: не все так плохо!

Сейчас многие информационные площадки и СМИ пытаются "хайпануть" на вопросах экономики, сообщил радио Sputnik эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. По его словам, в частности, приводятся данные о том, что долги белорусских флагманов производства уже превысили цифры ВВП, запланированные на 2020 год.

© Sputnik
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"Когда мы вникаем в детали, то видим совершенно иную картину в отличие от той, которую рисуют некоторые СМИ. Не стоит углубляться в поиски негатива, а наоборот, поддерживать наши предприятия. В том числе и информационно, не говоря уже о помощи по продвижению на новых рынках сбыта", – отметил собеседник Sputnik.

Подробнее о том, как формируется долговая картина предприятий и регионов, вы узнаете в комментарии эксперта Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Информацию некоторых СМИ о долгах белорусских предприятий и регионов прокомментировал экономический эксперт Алексей Авдонин.
 
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