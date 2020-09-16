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Шойгу обсудил вопросы по военному сотрудничеству Москвы и Минска – видео
16.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сергей Шойгу
© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
На встрече министр обороны Беларуси отметил важность взаимодействия с Россией и поблагодарил Москву за поддержку в сложный период.
Беларусь и Россия планировали в этом году провести около 130 мероприятий в военной сфере, программу выполнили только на 30%. Тактическое учение "Славянское братство-2020", которое стартовало накануне в Брестской области, поможет приблизиться к цели. Следующие учения Союзного государства пройдут уже в октябре. На территории Беларуси запланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2020".
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