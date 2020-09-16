Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин арестованы на 11 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).





Такое решение принял суд Фрунзенского района Минска 16 сентября. Он рассмотрел административные дела в отношении журналистов по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), которые накануне направил на доработку в РУВД.

Связь с Васюковичем и Гридиным велась по скайпу, сами они находились в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

В доработанном деле журналистов по-прежнему обвиняют в участии в акции «Марш героев» 13 сентября. Изначально в деле было указано, что Гридин и Васюкович участвовали в акции в районе улицы Романовская Слобода около 21 часа. В рапорте милиции было указано, что там во время патрулирования их обнаружила милиция.

На первых судах 15 сентября журналисты предоставили свидетельства того, что в митинге не участвовали, а именно работали и были задержаны в кафе после того, как выполнили свой профессиональный долг в качестве работников СМИ.

В доработанном деле указываются уже другое время и место совершения правонарушения — 19 часов в районе станции метро «Пушкинская».

Сегодня в суде над Васюковичем допросили фотожурналистку TUT.by Ольгу Шукайло. Она заявила, что видела журналиста во время работы: «Он был обозначен, имел удостоверение. Вместе со мной снимал акцию, мы работали рядом. Я его хорошо видела. Васюкович ничего не кричал, не имел никакой символики».

В БАЖ отметили, что «технически суд организован просто ужасно». «Васюкович сидит в коридоре на Окрестина, рядом с ним разговаривают и ходят сотрудники милиции. На скайп часто звонит кто-то другой. Все это слышно в суде», — говорится в сообщении.

На время перерывов секретари закрывали монитор, чтобы пришедшие на суд не могли делать снимки обвиняемого.



