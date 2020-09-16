ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин арестованы на 11 суток

16.09.2020 18:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин арестованы на 11 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин арестованы на 11 суток

Такое решение принял суд Фрунзенского района Минска 16 сентября. Он рассмотрел административные дела в отношении журналистов по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии), которые накануне направил на доработку в РУВД.

Связь с Васюковичем и Гридиным велась по скайпу, сами они находились в ИВС в 1-м переулке Окрестина.

В доработанном деле журналистов по-прежнему обвиняют в участии в акции «Марш героев» 13 сентября. Изначально в деле было указано, что Гридин и Васюкович участвовали в акции в районе улицы Романовская Слобода около 21 часа. В рапорте милиции было указано, что там во время патрулирования их обнаружила милиция.

На первых судах 15 сентября журналисты предоставили свидетельства того, что в митинге не участвовали, а именно работали и были задержаны в кафе после того, как выполнили свой профессиональный долг в качестве работников СМИ.

В доработанном деле указываются уже другое время и место совершения правонарушения — 19 часов в районе станции метро «Пушкинская».

Сегодня в суде над Васюковичем допросили фотожурналистку TUT.by Ольгу Шукайло. Она заявила, что видела журналиста во время работы: «Он был обозначен, имел удостоверение. Вместе со мной снимал акцию, мы работали рядом. Я его хорошо видела. Васюкович ничего не кричал, не имел никакой символики».

В БАЖ отметили, что «технически суд организован просто ужасно». «Васюкович сидит в коридоре на Окрестина, рядом с ним разговаривают и ходят сотрудники милиции. На скайп часто звонит кто-то другой. Все это слышно в суде», — говорится в сообщении.

На время перерывов секретари закрывали монитор, чтобы пришедшие на суд не могли делать снимки обвиняемого.

Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин арестованы на 11 суток

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фоторепортеры Александр Васюкович и Владимир Гридин арестованы на 11 суток, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Еврокомиссии: Никакой газопровод не изменит поведение России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика