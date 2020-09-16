МВД: более 250 сотрудников милиции и членов их семей подверглись угрозам и оскорблениям

За период с 9 августа данные около 300 сотрудников милиции попали в интернет, более 250 сотрудников и членов их семей подверглись угрозам и оскорблениям, сообщил начальник главного управления собственной безопасности МВД полковник милиции Андрей Паршин.

Видеозапись мероприятия опубликовала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





«Правоохранительный блок — это основа любого государства. Чтобы причинить какой-либо вред государству, необходимо прежде всего пошатнуть устои правоохранительного блока, — сказал Паршин. — Зачем захватывать вокзалы, административные здания, если можно по технологиям, которые применяются на сегодняшний день, к сожалению, в нашей стране, расшатать правоохранительный блок, расшатать правоохранителей, добиться того, чтобы отсутствовало доверие между правоохранительным блоком, в частности, милицией и гражданами, добиться того, чтобы посеять сомнения сотрудников милиции в выполнении ими служебных обязанностей, в частности в законности и правомерности осуществления своих действий. Вот как раз этих целей и пытаются достигнуть те деструктивные силы, которые активно сегодня действуют на территории нашего государства».

По словам Паршина, эта проблема возникла задолго до нынешних событий. «Наши аналитики главного управления собственной безопасности обозначают эту ситуацию примерно как год-полтора до начала электоральной кампании, — заявил он. — Суть этого вопроса складывалась в том, что целенаправленно, организованно в различных частях республики начали действовать так называемые блогеры, которые активно использовали телеграм-каналы. Они распределены были равномерно по всей стране в областных центрах, крупных районных центрах. Их основная задача заключалась в том, чтобы найти любые, малейшие какие-либо эпизоды, зафиксировать их, нарушений каких-то, возможно, мелких небольших, каких-то ошибок в деятельности сотрудников органов внутренних дел. Этот негатив активно представлялся в телеграм-каналах».

«Если дальше характеризовать ситуацию на теперешнем этапе, то следует отметить, что есть определенное напряжение, есть всплеск активности деструктивных элементов, которые пытаются всячески угрожать сотрудникам милиции, запугивать их, оскорблять, распространять факты клеветы. В том числе, активно распространяются данные в отношении сотрудников милиции», — добавил Паршин.

Паршин заявил, что есть единичные случаи «отречения сотрудников органов внутренних дел от своего звания, должности». «Мы как относимся к этим сотрудникам? Однозначно как к предателям. Это иуды, которым нет места в наших рядах. И слава богу, что они обозначили свою позицию и их сегодня с нами нет и они нам не мешают работать. Ушли они с нашего корабля — корабль поплывет гораздо легче и быстрее и эффективнее будет выполнять поставленные задачи».

Паршин сообщил, что по фактам угроз и оскорблений сотрудников милиции «отработано уже более 160 материалов в рамках уголовно-процессуального законодательства».

«По этим материалам более половины установлены лица, совершившие правонарушение в отношении сотрудников милиции, — сказал он. — Возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, совершивших подобные правонарушения. 21 человек, гражданин нашей страны, уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. 36 граждан привлечены к административной ответственности».

Паршин заявил, что 250 сотрудникам и их родным МВД оказывает помощь, обеспечивает физическую безопасность.

«Поэтому я не завидую тем маргиналам, которые посмеют сунуться к членам наших семей, к нашим сотрудникам, — заявил он. — Мало не покажется, сразу вас предупреждаю. Подумайте о своем здоровье, что будет с вами, если вы посмеете тронуть кого-то из членов наших семей или сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск в целом. Последствия будут для вас катастрофическими. И не думайте, что вы скроетесь где-то за границей. Найдем и достанем всех».

«У нас есть все необходимое для того, чтобы дать жесточайший отпор тем, кто посмеет посягнуть на сотрудника милиции, — добавил Паршин. — И еще раз скажу, если у кого-то рука поднимется или язык для того, чтобы как-то высказаться в адрес членов семей сотрудников милиции, последствия будут еще более жесткими. Я даже не стесняюсь и в открытую это заявляю».