Следственный комитет предъявил обвинение Марии Колесниковой

Источник материала: Ежедневник

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова обвиняется в призывах к захвату власти.

Как сообщил Следственный комитет, 16 сентября Марии Колесниковой предъявлено обвинение в совершении обвинения, предусмотренного ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет). Эта статья предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Координационный совет был создан уже после того, как народ массово вышел на улицы, как раз для того, чтобы наладить диалог между протестующими и властью. Именно поэтому КС и его члены в принципе не могли призывать к захвату власти.

На диалоге с обществом, кстати, настаивал и президент России. Однако у Лукашенко на это всегда есть один и тот же ответ – вести диалог не с кем.

Напомним, ранее Марию Колесникову, несмотря на возбуждение уголовного дела, пытались насильственно выдворить из страны. Ей сказали, что если она не покинет Беларусь, то сядет надолго. Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не могли выслать из страны, и теперь власти претворяют в жизнь свою угрозу.