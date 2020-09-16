ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следственный комитет предъявил обвинение Марии Колесниковой

16.09.2020 19:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова обвиняется в призывах к захвату власти.

Как сообщил Следственный комитет, 16 сентября Марии Колесниковой предъявлено обвинение в совершении обвинения, предусмотренного ч.3 ст.361 Уголовного кодекса Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или совершению акта терроризма или диверсии, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет). Эта статья предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что Координационный совет был создан уже после того, как народ массово вышел на улицы, как раз для того, чтобы наладить диалог между протестующими и властью. Именно поэтому КС и его члены в принципе не могли призывать к захвату власти.

На диалоге с обществом, кстати, настаивал и президент России. Однако у Лукашенко на это всегда есть один и тот же ответ – вести диалог не с кем.

Напомним, ранее Марию Колесникову, несмотря на возбуждение уголовного дела, пытались насильственно выдворить из страны. Ей сказали, что если она не покинет Беларусь, то сядет надолго. Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее не могли выслать из страны, и теперь власти претворяют в жизнь свою угрозу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова обвиняется в призывах к захвату власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Заявления о «спонтанной самоорганизации общества» для протестов – миф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика