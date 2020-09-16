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Дуэт «МилаНика» из Боровлян стал абсолютным победителем в шоу в Москве
Источник материала: Партизан
Дуэт «МилаНика» стал абсолютным победителем в шоу «Русские не смеются» в Москве. Сестры Борискевич из Боровлян были единственными участниками из Беларуси.
Девочки победили в первом выпуске шоу, а после выиграли в суперфинале,
Фото https://www.mlyn.by
К слову, 25 сентября стартует второй сезон юмористического шоу и девочки вновь примут в нем участие.
Фото и информация предоставлены Анатолием Борискевичем
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Дуэт «МилаНика» стал абсолютным победителем в шоу «Русские не смеются» в Москве. Сестры Борискевич из Боровлян были единственными участниками из Беларуси.
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