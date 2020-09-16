Лукашенко нейтрализует эффект «коленопреклоненной позы»

Наверное, очень неблагоприятное впечатление на высшую элиту оказала коленопоклоненная поза, в которой Лукашенко сидел в Сочи перед Путиным. И поэтому понадобилось очень быстро его нейтрализовать, пишет политолог Валерий Карбалевич в своем фейсбуке.





Но ничего нового Лукашенко не придумал, как убеждать высших чиновников, что протестующий народ на улицах – это не то что полная чушь, но результат мирового заговора против Беларуси. Почему 26 лет эти технологии” цветной революции" не работали, а теперь вдруг заработали? Нет ответа.













Не было никаких ошибок в собственной политике. Поэтому, разумеется, и никаких перемен не планируется.





И главное. "Следующие президентские выборы - по Конституции". То есть, в 2025 году. Никаких досрочных президентских избрал после принятия новой Конституции, о чем говорил Путин, не планируется. Заодно провести перерегистрацию партий. Наверное, чтобы оставить только лояльные. Никаких компромиссов. Никуда не денетесь, еще пять лет придется терпеть.