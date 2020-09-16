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Лукашенко: Новая пятилетка должна стать для экономики Беларуси прорывной
16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Планы на пятилетку и работа над ошибками. Александр Лукашенко встретился с политическим активом страны. Во Дворец Независимости пригласили чиновников высшего звена, депутатов, губернаторов, руководителей СМИ. Всего почти 300 человек, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Громких заявлений от президента сегодня ждали. Он всегда за широкий диалог, особенно сейчас. Тезисно и четко обрисовал все предпосылки, которые привели к непростой ситуации в стране после президентских выборов. Лукашенко считает, что Запад задолго до всех событий планировал волнения в Беларуси. И такие протесты могут захлестнуть любую страну.
Лукашенко уверен, что время митингов завершилось. Настало время созидать. Говорил президент и о реформировании Конституции, о перераспределении полномочий в местные органы власти. Также глава государства поблагодарил людей, которые проявили стойкость в непростой для страны период.
На встрече много говорили о предстоящем Всебелорусском собрании. Оно запланировано на декабрь или январь следующего года. Лукашенко считает, что это будет общенациональный диалог, где свою позицию смогут высказать представители всех слоев населения: от руководителей высшего звена до рабочих.
Президент предлагает выходить на новый уровень взаимодействия с обществом. Даже на местах пора создавать площадки для решения насущных проблем. Ими могут стать политические организации и партии. По мнению Лукашенко, сейчас назрела необходимость в них.
На встрече с политическим активом Александр Лукашенко сообщил, что 7 ноября запланирован запуск Белорусской АЭС.
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Александр Лукашенко встретился с политическим активом страны. Во Дворец Независимости пригласили чиновников высшего звена, депутатов, губернаторов,...
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