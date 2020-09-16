Лукашенко: Новая пятилетка должна стать для экономики Беларуси прорывной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Планы на пятилетку и работа над ошибками. Александр Лукашенко встретился с политическим активом страны. Во Дворец Независимости пригласили чиновников высшего звена, депутатов, губернаторов, руководителей СМИ. Всего почти 300 человек, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Громких заявлений от президента сегодня ждали. Он всегда за широкий диалог, особенно сейчас. Тезисно и четко обрисовал все предпосылки, которые привели к непростой ситуации в стране после президентских выборов. Лукашенко считает, что Запад задолго до всех событий планировал волнения в Беларуси. И такие протесты могут захлестнуть любую страну.

«Трясет в кавычках не только нас. Более 40 стран за последние годы были охвачены массовыми акциями протеста и революций. До сих пор не прекращаются беспорядки в США, Франции, Германии, Болгарии, Китае, сохраняется турбулентность в Черногории, китайском Гонконге и России. Мир уже точно не будет прежним. Но Беларусь должна и вернется к нормальной жизни, в том числе городе-герое Минске», – отметил президент.

Лукашенко уверен, что время митингов завершилось. Настало время созидать. Говорил президент и о реформировании Конституции, о перераспределении полномочий в местные органы власти. Также глава государства поблагодарил людей, которые проявили стойкость в непростой для страны период.

«Основные уроки мы вынесли. Мы знаем, где и с кем недоработали, в ближайшее время устраним (уже начали это делать) проявившиеся недостатки. Подключайтесь к этому. Закроем проблемы по внутриполитическому фронту. Время баррикад и митингов завершилось. Теперь – наше время, необходимо продолжить созидание, движение вперед через разумные перемены и реформы, о которых мы говорим», – отметил Лукашенко.

На встрече много говорили о предстоящем Всебелорусском собрании. Оно запланировано на декабрь или январь следующего года. Лукашенко считает, что это будет общенациональный диалог, где свою позицию смогут высказать представители всех слоев населения: от руководителей высшего звена до рабочих.

«От системного движения вперед мы не отступим. Не за горами новая пятилетка, которая должна стать для Беларуси прорывной. В ближайшие годы страна должна войти в шестой технологический уклад, что означает дальнейшее экономическое развитие государства: собственная энергетика, экологичное и конкурентоспособное производство, высочайшее, на уровне мировых стандартов, качество белорусской продукции», – подчеркнул глава государства.

Президент предлагает выходить на новый уровень взаимодействия с обществом. Даже на местах пора создавать площадки для решения насущных проблем. Ими могут стать политические организации и партии. По мнению Лукашенко, сейчас назрела необходимость в них.

На встрече с политическим активом Александр Лукашенко сообщил, что 7 ноября запланирован запуск Белорусской АЭС.