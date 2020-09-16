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Японцы показали, каким будет новый Nissan Z

16.09.2020 19:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Nissan готовится к смене поколений спорткара своей легендарной серии Z. Нынешнее купе Nissan 370Z (Z34) увидело свет 11 лет назад. Преемник модели появится в 2021 году, и выглядеть он будет примерно как этот Nissan Z Proto.

Японцы показали, каким будет новый Nissan Z

Пропорции кузова и некоторые элементы дизайна имеют сходства с двумя предыдущими Nissan Z. Но в целом облик выполнен в духе времени, и в таком виде купе сможет пробыть на конвейере долгие годы без эстетического устаревания. Дизайнеры словно высекли в угловатом кузове круглые выемки для фар, а решетку радиатора сделали строго прямоугольной. Смотрится машина очень интересно.

Японцы показали, каким будет новый Nissan Z

Сзади сходств с предшественниками минимум. Здесь скорее отсылка к классическим купе Datsun или, по крайней мере, к знаменитому Nissan 300ZX (Z32). Внутри — типичная для машины 2021 года 12,3-дюймовая приборная панель, представляющая собой сплошной экран. Сюда будут транслироваться показания скорости и оборотов двигателя, а также оптимальный момент для переключения передачи.

Японцы показали, каким будет новый Nissan Z

В движение прототип приводит 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Скорее всего, этот мотор от Infiniti Q60. Мощность агрегата — 400 л. с. На машину установлена 6-ступенчатая «механика» и задний привод. Классика! Обещают, что новое поколение Nissan Z станет легче и быстрее предшественника. В Европе модель, увы, не появится. Придется тащить из США.

Японцы показали, каким будет новый Nissan Z
Nissan Almera III (G15), 2015 г.в., 118 000 км
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
16 835 р.
6500$ / 5469€
Nissan Juke I, 2013 г.в., 145 400 км
бордовый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
24 087 р.
9300$ / 7826€
Nissan Almera III (G15) G15, 2014 г.в., 130 000 км
бежевый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
16 835 р.
6500$ / 5469€
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Nissan готовится к смене поколений спорткара своей легендарной серии Z. Нынешнее купе Nissan 370Z (Z34) увидело свет 11 лет назад. Преемник модели появится в 2021 году, и...
 
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