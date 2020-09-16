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Японцы показали, каким будет новый Nissan Z
Источник материала: Onliner
Nissan готовится к смене поколений спорткара своей легендарной серии Z. Нынешнее купе Nissan 370Z (Z34) увидело свет 11 лет назад. Преемник модели появится в 2021 году, и выглядеть он будет примерно как этот Nissan Z Proto.
Пропорции кузова и некоторые элементы дизайна имеют сходства с двумя предыдущими Nissan Z. Но в целом облик выполнен в духе времени, и в таком виде купе сможет пробыть на конвейере долгие годы без эстетического устаревания. Дизайнеры словно высекли в угловатом кузове круглые выемки для фар, а решетку радиатора сделали строго прямоугольной. Смотрится машина очень интересно.
Сзади сходств с предшественниками минимум. Здесь скорее отсылка к классическим купе Datsun или, по крайней мере, к знаменитому Nissan 300ZX (Z32). Внутри — типичная для машины 2021 года 12,3-дюймовая приборная панель, представляющая собой сплошной экран. Сюда будут транслироваться показания скорости и оборотов двигателя, а также оптимальный момент для переключения передачи.
В движение прототип приводит 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Скорее всего, этот мотор от Infiniti Q60. Мощность агрегата — 400 л. с. На машину установлена 6-ступенчатая «механика» и задний привод. Классика! Обещают, что новое поколение Nissan Z станет легче и быстрее предшественника. В Европе модель, увы, не появится. Придется тащить из США.
черный, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
бордовый, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
бежевый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Nissan готовится к смене поколений спорткара своей легендарной серии Z. Нынешнее купе Nissan 370Z (Z34) увидело свет 11 лет назад. Преемник модели появится в 2021 году, и...
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