Японцы показали, каким будет новый Nissan Z

Источник материала: Onliner

Nissan готовится к смене поколений спорткара своей легендарной серии Z. Нынешнее купе Nissan 370Z (Z34) увидело свет 11 лет назад. Преемник модели появится в 2021 году, и выглядеть он будет примерно как этот Nissan Z Proto.





Пропорции кузова и некоторые элементы дизайна имеют сходства с двумя предыдущими Nissan Z. Но в целом облик выполнен в духе времени, и в таком виде купе сможет пробыть на конвейере долгие годы без эстетического устаревания. Дизайнеры словно высекли в угловатом кузове круглые выемки для фар, а решетку радиатора сделали строго прямоугольной. Смотрится машина очень интересно.





Сзади сходств с предшественниками минимум. Здесь скорее отсылка к классическим купе Datsun или, по крайней мере, к знаменитому Nissan 300ZX (Z32). Внутри — типичная для машины 2021 года 12,3-дюймовая приборная панель, представляющая собой сплошной экран. Сюда будут транслироваться показания скорости и оборотов двигателя, а также оптимальный момент для переключения передачи.





В движение прототип приводит 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Скорее всего, этот мотор от Infiniti Q60. Мощность агрегата — 400 л. с. На машину установлена 6-ступенчатая «механика» и задний привод. Классика! Обещают, что новое поколение Nissan Z станет легче и быстрее предшественника. В Европе модель, увы, не появится. Придется тащить из США.



