Представлен Hyundai Tucson нового поколения. Ждем в 2021-м

Источник материала: Onliner

Корейский концерн Hyundai рассекретил кроссовер Tucson нового поколения. Машина получила не похожий на предшественника экстерьер и приличный список новых систем безопасности. Кроме того, клиентам некоторых рынков предложат различные гибридные модификации.





В Южной Корее купить новый Hyundai Tucson можно будет уже в сентябре. Остальным рынкам велено ждать первого квартала 21 года. Внешность кроссовера продолжает развитие корпоративного стиля бренда. У паркетника ячеистая решетка радиатора, визуально объединенная с головной оптикой. Основной блок передних фар находится в нижней части по краям бампера, а этажом выше — LED-элементы ходовых огней. Интересный ход.





В экстерьере машины много острых углов: с некоторых ракурсов Hyundai напоминает изделие оригами. Для «поперечника» у Tucson достаточно длинный капот. Размер доступных колесных дисков — от 17 до 19 дюймов. Внутри радует виртуальная приборная панель и большой экран мультимедийной системы. Блок климат-контроля (имеет три зоны) виртуальный.





В списке опций имеются система удержания полосы, функция аварийного торможения, система контроля слепых зон, электронный помощник при парковке. В распоряжении водителя — адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, предупреждение о слишком быстром приближении к объекту и др. В США, Китае и Корее будут доступны две колесные базы на выбор. У нас расстояние между осями Hyundai Tucson составит 2680 мм. Габаритная длина — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1650 мм.





Базовая версия кроссовера оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. В США будет еще 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 190 л. с. Европейцев ждет и дизельный агрегат с четырьмя цилиндрами. На определенных рынках появятся «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором. Будут и обычные гибриды с 1,6-литровым турбомотором и электродвигателем (230 л. с.). Привод у Tucson по-прежнему будет передним либо полным.