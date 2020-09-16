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Представлен Hyundai Tucson нового поколения. Ждем в 2021-м

16.09.2020 19:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Корейский концерн Hyundai рассекретил кроссовер Tucson нового поколения. Машина получила не похожий на предшественника экстерьер и приличный список новых систем безопасности. Кроме того, клиентам некоторых рынков предложат различные гибридные модификации. 

Представлен Hyundai Tucson нового поколения. Ждем в 2021-м

В Южной Корее купить новый Hyundai Tucson можно будет уже в сентябре. Остальным рынкам велено ждать первого квартала 21 года. Внешность кроссовера продолжает развитие корпоративного стиля бренда. У паркетника ячеистая решетка радиатора, визуально объединенная с головной оптикой. Основной блок передних фар находится в нижней части по краям бампера, а этажом выше — LED-элементы ходовых огней. Интересный ход.

Представлен Hyundai Tucson нового поколения. Ждем в 2021-м

В экстерьере машины много острых углов: с некоторых ракурсов Hyundai напоминает изделие оригами. Для «поперечника» у Tucson достаточно длинный капот. Размер доступных колесных дисков — от 17 до 19 дюймов. Внутри радует виртуальная приборная панель и большой экран мультимедийной системы. Блок климат-контроля (имеет три зоны) виртуальный.

Представлен Hyundai Tucson нового поколения. Ждем в 2021-м

В списке опций имеются система удержания полосы, функция аварийного торможения, система контроля слепых зон, электронный помощник при парковке. В распоряжении водителя — адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, предупреждение о слишком быстром приближении к объекту и др. В США, Китае и Корее будут доступны две колесные базы на выбор. У нас расстояние между осями Hyundai Tucson составит 2680 мм. Габаритная длина — 4500 мм, ширина — 1865 мм, высота — 1650 мм.

Представлен Hyundai Tucson нового поколения. Ждем в 2021-м

Базовая версия кроссовера оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с. В США будет еще 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 190 л. с. Европейцев ждет и дизельный агрегат с четырьмя цилиндрами. На определенных рынках появятся «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором. Будут и обычные гибриды с 1,6-литровым турбомотором и электродвигателем (230 л. с.). Привод у Tucson по-прежнему будет передним либо полным.

Hyundai Tucson II, 2010 г.в., 160 000 км
черный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
27 195 р.
10 500$ / 8835€
Hyundai Tucson III, 2017 г.в., 56 327 км
бордовый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
49 210 р.
19 000$ / 15 988€
Hyundai Tucson I, 2006 г.в., 216 096 км
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
16 835 р.
6500$ / 5469€
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Корейский концерн Hyundai рассекретил кроссовер Tucson нового поколения. Машина получила не похожий на предшественника экстерьер и приличный список новых систем...
 
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