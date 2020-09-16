От конфликта с Россией до сделки: мечты американских аналитиков

Источник материала: Sputnik Беларусь

Многие из них на время переквалифицировались из востоковедов и вирусологов в глубоких белорусистов, считает колумнист Sputnik Александр Шпаковский.

Вместе с тем, среди огромного массива "аналитики о Беларуси", которая порой напоминает неконтролируемый поток сознания, есть действительно своего рода жемчужины, которые заслуживают пристального внимания и изучения.

В первую очередь речь идет о публикациях ведущих западных think thank ("фабрика мысли"), которые не просто комментируют происходящее с ангажированными, эмоционально окрашенными оценками про "борьбу за свободу", "диктатуру" и пр., а фактически задают тренды освещения белорусских событий и вносят предложения, которые впоследствии становятся программными установками коллективного Запада в отношении Беларуси.

Американское фарисейство: России – сделку, Беларуси – "финляндизацию"

В частности, знаменитое "теневое ЦРУ", американская разведывательно-аналитическая корпорация RAND уже далеко не в первый раз обратила внимание на нашу страну и очередной текст несколько отличается по своим смысловым посылам от предыдущих. В своей статье "Роль Запада в Беларуси" исполнительный директор кампании, в прошлом высокопоставленный американский дипломат, Вильям Коуртни (William Courtney) фактически предложил России "сделку", в основе которой должна находится судьба нашей страны и нынешнего руководства.

В частности, Москве предлагается возможность улучшить отношения с США в обмен на "невмешательство в дела Беларуси", где смена власти "необязательно приведет к геополитическому сдвигу". То есть, по идее американского эксперта, Кремль должен самоустраниться и позволить Западу добить белорусскую власть, а также поверить в то, что новое переходное правительство, которое привезут из Польши, Литвы, Украины и иных "дружественных" государств не будет менять внешнеполитические приоритеты Беларуси. Все это до боли напоминает историю с "гарантиями" о нерасширении НАТО на Восток, которые давались американцами Горбачеву, в обмен на сдачу СССР социалистических режимов в странах СЭВ и Варшавского договора. Кстати, похожие "гарантии" в свое время предоставлялись также в отношении Грузии, где победившая команда Саакашвили изначально получила команду скрывать свои антироссийские идеи, так как вдохновители "революции роз" очень опасались вмешательства Москвы и пытались заручиться благожелательным или хотя бы нейтральным отношением руководства России.

Примечательно, что ранее те же американские аналитики всячески программировали конфликт между Беларусью и Россией, который мог трансформироваться в военный конфликт между Россией и НАТО на территории Беларуси, где Москва, конечно же, будет поддерживать "силы зла", а Запад – "воинов света". При этом предлагалась "поддерживать белорусский суверенитет" от России, посылать соответствующие "сигналы" официальному Минску, стимулировать развитие противоречий между субъектами Союзного государства.

В этом плане "рэндовцы" действовали скоординировано с другими североамериканскими аналитическими центрами, такими, например, как Stratfor и Джеймстаунский Фонд. В публикациях "фабрик мысли" Беларусь совершенно открыто называлась "новой горячей точкой", отмечалось, что совокупность исторических предпосылок позволяет "перетянуть" нашу страну в западный цивилизационный лагерь. Параллельно белорусскому руководству по различным каналам подбрасывалась идеи белорусского нейтралитета, "финляндизации" страны, которые должны были выразиться в действия по "дистанцированию" Минска от "агрессивной России", когда "успешная история Беларуси" будет заключаться в удачном маневрировании между интересами двух блоков.

При этом неоднократно посещавшие Минск эксперты Джеймстаунского фонда сравнивали Лукашенко с правителем Югославии Иосипом Броз Тито, который в период холодный войны проводил "особый курс строительства социализма", независимую от СССР политику и сумел добиться значительных успехов как в экономике, так и на международной арене. Правда, аналитики во главе с полковником ЦРУ, президентом Фонда Гленом Ховардом умалчивали о судьбе Югославии, которую коллективный Запад просто разорвал на части после крушения СССР.

К счастью, маршал Тито не дожил до этого дня, однако рискнем предположить, что не смерть правителя стала причиной краха югославского государства, а падение Советского Союза, когда исчезло пространство для маневра, а у Запада оказались развязаны руки и капитализму не было никакой нужды поддерживать для Югославии иллюзию некоего "особого пути". В результате через стимулирование внутренних противоречий и локальных национализмов страна была фактически расчленена, пройдя к тому же через горнило кровопролитной гражданской войны, натовских бомбардировок и цветной революции.

Достиг ли Запад своих целей в Беларуси?

По сути дела, из публикаций североамериканских фабрик мысли периода последних пяти лет можно было сделать следующие выводы о предлагаемой стратегии:

моделирование конфликта на территории Беларуси, восприятие нашей страны как арены геополитического противоборства;

стимулирование белорусско-российских противоречий, поддержка белорусского национализма, запугивание Минска "российской угрозой", распространение в России мнения об "уходе Беларуси на Запад";

использование миротворческих усилий Беларуси на направлении Украины для вовлечения руководства страны в игры "нейтралитета", "финляндизации", создание иллюзии поддержки этого курса Западом.

В сухом остатке можно констатировать, что целей стратегического характера было две: создание в Беларуси конфликтной ситуации с последующим свержением Лукашенко и отрыв Беларуси от России, что стало бы крупнейшим геополитическим поражением Москвы и еще одним успехом глобального Запада на пути к уничтожению русской цивилизации как альтернативного пути развития человечества. В идеале планировалось снести пророссийский "режим Лукашенко" в Минске руками самой РФ, для чего в российских политикоформирующих кругах и информационном пространстве активно распространялись антибелорусские настроения, а руководство Беларуси всячески подталкивали к антироссийской риторике и действиям, используя застаревшие противоречия между союзниками, особенно в топливно-энергетической сфере.

По прошествии времени появляется возможность оценить, насколько успешным был этот замысел. Действительно, внутриполитический кризис в Беларуси налицо, угроза цветной революции и гражданского конфликта не миновала. И здесь мы можем говорить не столько об успешном прогнозе, сколько об изначальном знании аналитиков RAND и других фабрик мысли, так как гибридная атака на Беларусь тщательно планировалась, были выделены значительные денежные средства и очевидно, что поляки с литовцами – лишь исполнители в этом деле, а за их спинами маячат уши (погоны) более серьезных субъектов. В остальном задача не выполнена: несмотря на то, что американцам посредством визита Помпео в Минск удалось вклиниться в белорусско-российский нефтяной спор, а президент Беларуси Лукашенко допускал отдельные резкие высказывания в адрес России, стратегическая рамка союзных отношений в военном, политическом и экономическом плане никак не изменилась.

Точно так же и руководство России, несмотря многочисленные негативные публикации о Беларуси в прессе, в критический момент, в час Х для белорусской государственности публично поддержало Лукашенко и конституционный строй в Беларуси. То есть в конечном итоге внести разлад в белорусско-российские отношения не удалось и, пожалуй, этот фактор стал определяющим в провале замысла по организации цветной революции в Беларуси и выбиванию нашей страны из строя русской цивилизации на настоящем этапе.

Естественно произошедшие события - это еще далеко не финал данной пьесы. В дальнейшем стоит ожидать попыток через агентуру влияния убедить руководство России в отсутствии у белорусской оппозиции антироссийского умысла, для этого даже могут быть попытки перевезти лидеров оппозиции из Литвы, Польши и других западных стран в Москву. По различным каналам, а не только RAND, Кремлю будут предлагать "улучшить отношения с США "за счет очередной "большой сделки", где нужно будет всего лишь "пожертвовать" фигурой Александра Лукашенко. Параллельно в Минск по мере стабилизации обстановки зачастят эмиссары со старыми песнями про "финляндизацию", обещаниями кредитов, снятия санкций в обмен на политические уступки.

В таких условиях сторонам нужно проявить стойкость, не поддаваться на провокации и продолжить курс на укрепление общей рамки союзных отношений, особенно в военно-политическом плане. Концепция белорусского "моста" в условиях геополитического конфликта была хорошей идеей, однако, увы, не соответствовала агрессивному духу времени. Мост попытались сжечь, а белорусов изначально, под фарисейские рассуждения "экспертов", обрекли на конфликт, обнищание и эмиграцию, чему свидетельством судьба Сербии, Украины, Ливии и многих других страны, где "цветные революции" смели законную власть.

Нужно понимать, что в сознании западных стратегов Беларусь – это лишь клетка на большой шахматной доске, где пока стоит фигура противника. Сам по себе "отрыв" из русского лагеря может быть только с кровью, с мясом и эта стратегия является долгосрочной и неизменной. То есть необходимо оперативно готовить адекватные ответы в плане усиления связей с цивилизационным ядром, когда белорусская позиция будет надежно прикрыта.