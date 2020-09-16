Житель «площади Перемен» Степан Латыпов подозревается по уголовной статье о массовых беспорядках

Житель столичного двора на улице Червякова, известного как «площадь Перемен», Степан Латыпов является подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки), сообщил БелаПАН его адвокат Илья Перхальский.

Латыпов был задержан 15 сентября во дворе своего дома на улице Червякова. Минчане называют его «площадь Перемен», постоянно вывешивают бело-красно-белые флаги, а на трансформаторной будке рисуют двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Латыпов охранял будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли стирать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в его квартире был проведен обыск.