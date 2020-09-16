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Лукашенко заявил, что правоохранители сбили эскалацию протеста

16.09.2020 19:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались», — заявил Александр Лукашенко 16 сентября в Минске на встрече с «политическим активом».

Лукашенко заявил, что правоохранители сбили эскалацию протеста
Фото: president.gov.by

По его мнению, действия правоохранителей позволили сбить эскалацию протеста.

«Тогда кукловоды резко сменили тактику, представив протест в ангельски невинном виде. В ход уже пошли цветы, белые одежды, субботние и воскресные так называемые митинги-карнавалы. Также создавалась картинка якобы народного протеста, не имеющего явных лидеров и не зависящего от их воли", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Ставка была сделана на масштабность, продолжительность и широкую географию акций».

«Одновременно — и это не всегда подсвечивается СМИ — взят курс на создание радикального крыла протестующих. Для них разрабатываются пошаговые инструкции и памятки (это вы видите в интернете тоже), рекомендации по форме одежды и экипировке, способам сопротивления силовикам, изготовлению и использованию коктейлей Молотова, фейерверков, петард. Тиражируются базовые правила поддержания контактов, в том числе в условиях недоступного интернета или сотовой связи. Отрабатываются "гонконгские" технологии одновременного сбора в обозначенных местах, спонтанной смены маршрутов, синхронных действий протестующих», — сказал Лукашенко.

На новый уровень, по его словам, переходит массированное информационное воздействие. «Управление и координация протестами осуществляются в прямом эфире круглосуточно», — заявил оратор.

Высказался Лукашенко и по поводу попыток вовлечения в протесты трудовых коллективов под видом забастовок, студентов, приехавших на учебу к 1 сентября. Он считает, что предпринимаются попытки сделать протест частью повседневной жизни людей. «Тиражируются инструкции по созданию "народных дружин" и "групп самообороны". Тактика дворового протеста реализуется через формирование мини-групп и чатов районов, жилищных комплексов, отдельных дворов. Сегодня координаторы пытаются организовать дворы, завтра они придут в ваши квартиры. Это их цель. Не получится», — сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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«Ожидания оппозиции, что при виде протестующих власть рухнет, не оправдались», — заявил Александр Лукашенко 16 сентября в Минске на встрече с «политическим...
 
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