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Весь мир - театр, и люди в нём актёры. Ефремов о необходимости создать Российский тюремный театр

16.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актер Михаил Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Артист рассказал об этом на встрече с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Его слова передал ответственный секретарь московской ОНК Алексей Мельников.

Ранее осужденный актер сообщил правозащитникам, что не намерен оставлять сцену, находясь в тюрьме. До этого Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы.

8 сентября Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 8 июня автомобиль, которым управлял артист, выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.
 
 
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Актер Михаил Ефремов заявил о необходимости создать Российский тюремный театр. Об этом сообщает РИА Новости.
 
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