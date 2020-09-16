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В Беларуси изучают возможность применения стволовых клеток против аутоиммунных заболеваний

16.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стволовые клетки против аутоиммунных заболеваний – белорусские ученые изучают эффективность такого лечения. Клинические испытания проходят в Минске в Институте биофизики и клеточной инженерии, сообщает «МИР 24».

Под наблюдением – семеро пациентов с диагнозом «системная красная волчанка». Заболевание тяжелое, до сих пор не поддается лечению. Иммунная система воспринимает собственные клетки человека, как чужеродные. У женщин такая патология встречается в десять раз чаще, чем у мужчин. Главная цель ученых – найти методы, которые бы не давали заболеванию прогрессировать.

«У нас несколько пациентов регулярно получают внутривенные вливания клеток. Пока результаты неплохие. Прогрессирование заболевания у этих пациентов нет. Ведь это заболевание сложное. Даже в самых развитых странах через несколько лет пациенты становятся инвалидами», – рассказал директор Институт биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси Андрей Гончаров.

Клеточную терапию в Беларуси получают также онкопациенты. Это дополнительный метод лечения рака. Здесь уже используют дендритные клетки. Это особые клетки иммунной системы. Они распознают и захватывают чужеродные антигены.

Хорошие результаты такой метод показывает при лечении рака поджелудочной и молочной железы. Он более эффективен на ранних этапах заболевания, однако его успешно применяют даже на четвертой стадии.



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Теги: Минск
 
 
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Под наблюдением – семеро пациентов с диагнозом «системная красная волчанка».
 
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