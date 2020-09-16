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Лукашенко рассказал, о чем говорил с Путиным в Сочи

16.09.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Telegram-канал «Пул Первого» пролил свет на то, о чем Лукашенко разговаривал с Путиным в Сочи. Поднимались вопросы энергетики, кредитования, регионального сотрудничества и грузоперевозок.

— Доступ на рынки. Путин предложил активизировать холдинги, крупные предприятия, чтобы они встречались и торговали между собой. Лукашенко поддержал.

— Региональное сотрудничество. Активизируется общение между губернаторами двух стран.

— Кредит. Приводится цитата Лукашенко: «Премьер и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит. В этом году мы миллиард должны им были по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования».

— ВПК и оборона. Предложение Лукашенко — проводить учения, несмотря на реакцию извне.

— Грузоперевозки. Здесь речь о переориентации грузопотока с Прибалтики на Питер. Лукашенко сказал: если предложите такие условия, которые мы имеем в Прибалтике, — нам все равно.

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Кроме того, агентство ТАСС сообщает, что Россия предоставит кредит Беларуси в два этапа: $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году. Об этом журналистам рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), $500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — $500 млн за счет межгоскредита», — пояснил министр.

 
 
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Telegram-канал «Пул Первого» пролил свет на то, о чем Лукашенко разговаривал с Путиным в Сочи. Поднимались вопросы энергетики, кредитования, регионального...
 
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