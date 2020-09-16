Виктория Азаренко вышла во второй круг крупного турнира в Риме

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг грунтового турнира Internazionali BNL d'Italia в Риме.



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16 сентября в матче первого круга Азаренко обыграла 40-летнюю американку Венус Уильямс (70) — 7:6, 6:2. Между собой теннисистки встречались девять раз, сегодняшняя победа для Азаренко стала только третьей.

В следующем матча Азаренко встретится еще с одной американкой — 21-летней Софией Кенин (5), которая сейчас является первой ракеткой США и на турнире имеет третий номер посева, в связи с чем стартовый раунд пропускала.

Азаренко и Кенин пока встречались лишь раз — в 2019 году в четвертьфинале турнира в Акапулько в трех сетах победила американка.