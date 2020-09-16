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В Запорожье запустили производство «Рено»

16.09.2020 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Запорожский автомобильный завод начинает серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana на своих модернизированных мощностях, сообщила пресс-служба украинского предприятия.

В Запорожье запустили производство «Рено»
Источник: ЗАЗ

Купе-кроссовер Renault Arkana оснащается новым турбомотором TCe150 объемом 1,33 л мощностью 150 л.с., а также бензиновым атмосферным двигателем SCe114 объемом 1,6 л (мощность 114 л.с.). Разгон до 100 км/ч  — от 10,5 секунд. Расход топлива город/трасса обещают на уровне 9,1/6,1 л на 100 км.

Автомобиль доступен в семи цветах, комплектуется стальной защитой двигателя, оснащен смарт-ключом с системой дистанционного запуска и современной центральной консолью (с возможностью подключениясмартфонак головному устройству).

В текущем году по запросу Groupe Renault на ЗАЗ произвели масштабную модернизацию производственных мощностей. В числе прочего на предприятии развернута система контроля качества производства Alliance Production Way, согласно которой автомобили Groupe Renault собираются в более, чем 130 странах..

Запорожский автомобилестроительный завод — крупнейший производитель автомобилей в Украине. За 20 лет с конвейера предприятия сошло более миллиона единиц автомобильной техники. В разные годы ЗАЗ, помимо авто под собственной маркой, производил автомобили Daewoo Motors Corporation, General Motors, Adam Opel AG, Chery International.
 
 
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Запорожский автомобильный завод начинает серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana на своих модернизированных мощностях, сообщила пресс-служба украинского...
 
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