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Члены стачкома «Беларуськалия» Александр Новик и Павел Пученя арестованы на 10 суток

16.09.2020 20:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Члены стачкома ОАО «Беларуськалия» Александр Новик и Павел Пученя 16 сентября арестованы на 10 суток, сообщил телеграм-канал стачкома.

Оба получили наказание по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Новик и Пученя были задержаны 15 сентября в Солигорском РОВД, куда явились по повесткам, врученным накануне. На них были составлены протоколы за участие в несанкционированном мероприятии.

14 сентября по 15 суток ареста получили члены стачкома Сергей Черкасов и Роман Леончик.

В стачкоме «Беларуськалия» отмечают «беспрецедентное давление» на участников стачки. С конца августа суды штрафовали и арестовывали по статье 23.34 КоАП в отношении членов стачкома Анатолия Бокуна, Владимира Шило, Дениса Тарасевича, Николая Леончика, Николая Зимина, Сергея Козелько, Петра Печкурова.

Решение о забастовке было принято шахтерами 17 августа на собрании стачечного комитета «Беларуськалия». Там же были утверждены требования бастующих: признать результаты президентских выборов недействительными, привлечь Александра Лукашенко и председателя Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступления против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций протеста, не допустить применения мер административного воздействия в отношении участников забастовки.

 
 
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Члены стачкома ОАО «Беларуськалия» Александр Новик и Павел Пученя 16 сентября арестованы на 10 суток, сообщил телеграм-канал стачкома. Оба получили наказание по ст....
 
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