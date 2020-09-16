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Королева Великобритании с 2021 года не будет главой Барбадоса
Источник материала: Партизан
Власти Барбадоса намерены с 2021 года объявить страну республикой и более не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства, передает портал Loop Barbados заявление генерал-губернатора страны Сандры Мейсон,
"Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Местные жители хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55 годовщину независимости", - заявила генерал-губернатор в тронной речи перед открытием сессии парламента.
Барбадос получил независимость в 1966 году, однако до сих пор британская королева остается главой государства.
Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах
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Власти Барбадоса намерены с 2021 года объявить страну республикой и более не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства, передает портал Loop...
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