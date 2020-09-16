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Лукашенко вооружается и попросил у Путина "некоторые типы вооружений"

16.09.2020 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко провел сегодня встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает корреспондент БЕЛТА.


фото БелТА

"Мы договорились с Президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Беларуси "Славянское братство", которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет, - отметил Александр Лукашенко. - Мы не собираемся никого напрягать, внаглую что-то делать, но свои интересы мы должны блюсти".

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Беларусь с рабочим визитом. Во время встречи в Минске пройдет обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России. "Я также просил Президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые", - заявил глава государства.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Александр Лукашенко провел сегодня встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает корреспондент БЕЛТА.
 
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