Пункт пропуска «Новые Яриловичи» закрыт до 27 сентября

Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» до 27 сентября. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета.

По официальной информации украинской стороны, с 16 сентября до 00:00 27 сентября временно закрывается международный пункт пропуска «Новые Яриловичи». Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины.

Пропуск граждан и грузового транспорта через указанный пункт пропуска украинской стороной осуществляться не будет.