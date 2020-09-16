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Пункт пропуска «Новые Яриловичи» закрыт до 27 сентября
Источник материала: Навiны
Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» до 27 сентября. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета.
По официальной информации украинской стороны, с 16 сентября до 00:00 27 сентября временно закрывается международный пункт пропуска «Новые Яриловичи». Соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров Украины.
Пропуск граждан и грузового транспорта через указанный пункт пропуска украинской стороной осуществляться не будет.
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Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Новые Яриловичи» до 27 сентября. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Госпогранкомитета.
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