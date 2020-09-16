Бывшего директора пинской школы осудили из-за выступления на митинге

В Пинске за участие в несанкционированном мероприятии судили 80-летнего педагога Григория Бурвана, который 16 августа выступил на площади Ленина перед несколькими сотнями пинчан, протестующими против фальсификации выборов и насилия со стороны правоохранительных органов.





Спустя некоторое время Григория Семеновича навестил милиционер и составил административный протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. 16 сентября пенсионера вызвали в суд, пишет «Медиа-Полесье» .

От сказанного на площади в присутствии многих сотен людей и десятка милиционеров Григорий Семенович не отказался:

«Я узнал, что будет митинг в городе. Думаю, пойду и я, посмотрю на людей, себя покажу. Нормальные люди, глаза нормальные, ни одного наркомана я там не увидел, никто там никому ничего не "отстегивает". Люди выступают, плачут. Среди присутствовавших на митинге много моих учеников. Я послушал, что они говорят и решил высказаться по поводу того, что происходит со мной и с теми, кто был на площади. Попросил микрофон и выступил. После того, как люди стали подходить, обнимать, значит, что-то я существенное сказал, чем-то я тронул душу людей».

В суде мужчина сказал, что не понимает сути обвинения: «Я защищал Конституцию. Я защищал государство, родину. Я защищал ее от узурпации и насильственного удержания власти, что является тягчайшим преступлением».