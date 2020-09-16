Обои для темной комнаты: как правильно выбрать, чтобы не перечеркнуть дизайн

Источник материала: Tut.by



Интересует дизайн помещений? А может, планируете ремонт в квартире, но боитесь ошибиться с обоями для теневой спальни? В этой статье редакция TAM.BY предлагает разобраться, как выбрать обои для темной комнаты.

Особенности темной комнаты

Обустройство светлых помещений обычно не вызывает трудностей у владельцев квартир и частных домов: выбирай все, что нравится. Чего не скажешь о ремонте комнат скромных площадей и с недостаточным освещением: перед покупкой материалов следует изучить литературу по дизайну.

«Темными» могут становиться помещения по разным причинам. Например, из-за густой зелени за окном, низкого расположенного этажа, близко возведенного здания напротив или в результате перепланировки жилья. В любом из перечисленных случаев можно сделать комнату более светлой и визуально просторной, грамотно подобрав обои для теневой комнаты.

Если проблема знакома и вы ищете, как выбрать обои для темной комнаты, остановитесь на следующих советах.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Используйте однотонные обои

Найти однотонные обои для теневой комнаты нетрудно: строительные магазины и салоны интерьеров предлагают богатый выбор разных цветов и текстур. Нейтрально будут смотреться светлые покрытия пастельных тонов. Если нравятся рисунки, приобретите обои с мелким воздушным принтом: такое решение не утяжелит дизайн и добавит интерьеру оригинальности.

Избегайте контраста

Сильный контраст и агрессивно яркие рисунки на стенах лишают небольшую комнату комфортности. Освещения при этом зрительно не становится больше, дизайн усложняется для восприятия. Хотите разнообразить помещение палитрой — примените максимум два сочетающихся между собой цвета.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Без больших рисунков

Любителям больших орнаментов придется придержать творческие идеи для других помещений: тесная плохо освещенная комната станет еще меньше по площади и высоте, нежели на самом деле, если разместить обои с крупными мотивами.

Спасайтесь полоской

Популярный дизайнерский прием — применение полосатых обоев для визуального увеличения комнаты. Запомните два правила: вертикальная геометрия приподнимает потолки, горизонтальная — расширяет комнату. Цвет линий выбирайте любой (яркий или строгий, главное — не мрачный), ширина полос желательна средняя.

Перейдите на светлую сторону

Воспользуйтесь еще одной дизайнерской «фишкой», поклеив светлые обои на противоположной окну стене. А на смежных сторонах разместите покрытия в такой же тон, но немного темнее. Такие обои для теневой комнаты создадут эффект расширения пространства и будут отражать естественный свет из окна.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Делайте акценты

В дизайне обоев для теневой комнаты допустимы яркие детали в комбинации со светлыми. Например, уютно и просторно будет смотреться помещение с использованием двух пастельных и одного яркого цветов. Слишком большое количество пестрых рисунков украсит спальню, но сделает долгое пребывание в ней невыносимым.

Больше глянца

Общеизвестно, что в тесных помещениях желательно задействовать отражающие поверхности. То же самое касается и обоев: рекомендуем обратить внимание на покрытия с глянцевым эффектом, блестками и прочими светоотражающими элементами. Кстати, матовые наоборот поглощают свет.

Учитывайте цветовую температуру

Как правило, малоосвещенные комнаты располагаются на северной стороне, поэтому старайтесь компенсировать недостаток света теплой палитрой:

выбирайте мягкие желтые оттенки; - ориентируйтесь на яркие «солнечные» вставки; - отдавайте предпочтение бежевым и кремовым обоям; - не бойтесь использовать покрытия с золотыми блестками и линиями; - откажитесь от холодных белых тонов: при плохом освещении они приобретут серый тон.

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