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Вот такая у нас власть сегодня: инструктаж сторонников Лукашенко. КВН и рядом не стоял

16.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 16 сентября корреспондент Еврорадио попал в Минске на инструктаж перед митингом сторонников Александра Лукашенко.


Митинг в поодержку Лукашенко

"Лозунги "За Батьку!"не кричите, потому что переделывают в очень некрасивый лозунг, — говорил "инструктор" на площади Независимости.  — Вместо "Бе-Ла-Русь" кричим "За Беларусь!", чтобы нам не вставили " Жыве!". Когда много людей идёт и кричат "Жыве Беларусь!", можем отвечать "Жыве Белый гусь!". Но это по желанию".
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 16 сентября корреспондент Еврорадио попал в Минске на инструктаж перед митингом сторонников Александра Лукашенко.
 
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