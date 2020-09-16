Вот такая у нас власть сегодня: инструктаж сторонников Лукашенко. КВН и рядом не стоял





Митинг в поодержку Лукашенко





"Лозунги "За Батьку!"не кричите, потому что переделывают в очень некрасивый лозунг, — говорил "инструктор" на площади Независимости. — Вместо "Бе-Ла-Русь" кричим "За Беларусь!", чтобы нам не вставили " Жыве!". Когда много людей идёт и кричат "Жыве Беларусь!", можем отвечать "Жыве Белый гусь!". Но это по желанию".



