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Вот такая у нас власть сегодня: инструктаж сторонников Лукашенко. КВН и рядом не стоял
Источник материала: Партизан
Вечером 16 сентября корреспондент
Митинг в поодержку Лукашенко
"Лозунги "За Батьку!"не кричите, потому что переделывают в очень некрасивый лозунг, — говорил "инструктор" на площади Независимости. — Вместо "Бе-Ла-Русь" кричим "За Беларусь!", чтобы нам не вставили " Жыве!". Когда много людей идёт и кричат "Жыве Беларусь!", можем отвечать "Жыве Белый гусь!". Но это по желанию".
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Вечером 16 сентября корреспондент Еврорадио попал в Минске на инструктаж перед митингом сторонников Александра Лукашенко.
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