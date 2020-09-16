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Экс-глава ВФЛА Балахничев объявлен в розыск и приговорен во Франции к трем годам тюрьмы

16.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года — IAAF).

Господин Балахничев, признанный виновным в пассивной и активной коррупции, находится в России, Франция объявила его в международный розыск, пишет kommersant.ru

Также суд признал виновным в пассивной коррупции экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова, также находящегося в розыске. Он приговорен к двум годам лишения свободы.

«Будем заниматься обжалованием решения. Сейчас буду обращаться в Верховный суд Франции, в суд по правам человека. Я никогда не отказывался от сотрудничества. Не считаю себя виновным»,— заявил Валентин Балахничев ТАСС.

Валентин Балахничев, фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   


Также суд Парижа признал виновным в коррупции бывшего президента IAAF Ламина Диака, сообщает AP. Он признан виновным в получении взяток от спортсменов, подозреваемых в применении допинга, с целью скрыть результаты тестов и дать им возможность продолжить участвовать в соревнованиях. В частности, Ламина Диака обвиняли в получении российских денег для финансирования предвыборной кампании действующего президента Сенегала Маки Салла в 2012 году в обмен на замедление антидопинговых процедур. Господин Диак приговорен к двум годам реального тюремного срока и еще к двум годам условно. Также он оштрафован на €500 тыс.
 
 
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Исправительный суд Парижа заочно приговорил экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева к трем годам тюрьмы по делу о...
 
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