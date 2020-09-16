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МВД о водомете в Бресте: это был первый случай в истории Беларуси. А в Минске в день выборов была репетиция?

16.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Зачем на акции протеста в центре Бреста в минувшее воскресенье был использован водомет, пояснили в МВД.

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Случай с применением водомета в отношении участников несанкционированной акции в Бресте был первым в истории современной Беларуси, сообщил журналистам в среду в Минске первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, отвечая на вопрос Sputnik.

"Впервые в истории современной Беларуси применили водомет в Бресте. Никогда этого не было", – сказал Казакевич. 

Он пояснил, что поводом для применения водомета было незаконное массовое мероприятие, которое "грозило и по сути переросло в массовые беспорядки".

"Было блокировано движение на проспекте, и мы были вынуждены это сделать", – сказал Казакевич.



Водометы и оцепление на проспекте Машерова в Минске в день выборов президента


Напомним, в минувшее воскресенье протестующие заблокировали движение транспортных средств на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов в Бресте. По информации пресс-службы МВД Беларуси, около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги. В ведомстве пояснили, что участники несанкционированного массового мероприятия "создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам".


Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Зачем на акции протеста в центре Бреста в минувшее воскресенье был использован водомет, пояснили в МВД.
 
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